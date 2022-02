Il testo e significato di Dove si balla, la canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2022 Dopo le sue prove autoriali, arriva da concorrente al Festival di Sanremo per la prima volta Dargen D’Amico, che esordisce con il brano “Dove si balla”

A cura di Vincenzo Nasto

Dargen D’Amico Sanremo 2022, foto di: Francesco Gaudesi

È all'esordio assoluto al Festival di Sanremo, e si presenta con uno dei singoli più freschi e forse l'unico che ha qualche riferimento testuale al Covid-19: stiamo parlando di Dargen D'Amico, nome d'arte di Jacopo D'Amico e la sua "Dove si Balla". La sua partecipazione, annunciata durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda lo scorso 15 dicembre, ha sorpreso il pubblico per la forma più che per il contenuto. Infatti Dargen D'Amico è sempre stato uno degli autori più presenti al Festival, basti osservare l'ultima edizione: ineccepibile il suo lavoro autoriale sia in "Glicine" di Noemi, che nella finalista "Chiamami per nome" di Fedez e Francesca Michielin. In passato Dargen D'Amico aveva fatto parte anche della giuria di Area Sanremo. Nel 2013 infatti aveva fatto da giudice al concorso canoro riservato a giovani artisti che metteva in palio la possibilità di prendere parte alle Nuove Proposte.

Il testo di Dove si Balla

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d'accordo..

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va' a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d'accordo..

Non glielo diciamo

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va' a capire perché si vive se non si balla

Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane ma c'è un bel legame

E sto anche vedendo una

Sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme

Ma promette bene

E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu m'hai levato tutto tranne l'appetito

Ogni tanto in lontananza sento ancora musica

che fa

Pà para-rà Pararà pa-pa

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va' a capire perché si vive se non si balla

Il significato di Dove si Balla

Negli anni D'Amico ci aveva abituato al mix di leggerezza e consapevolezza autoriale, talvolta lavorando ai progetti altrui, come "Disumano" di Fedez, talvolta lanciandosi in riferimenti impegnati come in "Bir Tiwil", il suo ultimo successo discografico. Proprio questa unione, legata al ritmo dance del brano, si può osservare nel singolo portato al Festival di Sanremo "Dove si balla". Il cantante di origini milanesi, anche grazie alla produzione di Andrea Bonomo, compagno di Giusy Ferreri, Gianluigi Fazio e Edwin Roberts, ha prodotto una delle canzone più radiofoniche del prossimo festival. Una scommessa in grado di unire la spensieratezza del ballo al periodo pandemico, introdotto con immagini testuali come le mascherine, o l'assenza di live. Emblematico il ritornello: "Quindi dove andiamo? Dove si balla, fottitene e balla tra i rottami, balla per restare a galla".