Trattori arrivati a Sanremo, la protesta degli agricoltori durante il Festival: "Vogliamo l'Ariston" I primi trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo, dove è in corso il Festival, dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla Lombardia. Per ora sono stati fermati presso il mercato dei fiori ma contano di arrivare con una rappresentanza all'Ariston per presentare in diretta sul palco le loro ragioni.

A cura di Antonio Palma

Come promesso dagli agricoltori, la protesta di contadini e allevatori arriva a Sanremo dove è in corso il Festival della musica italiana 2024 e dove alcuni rappresentati potrebbero salire sul palco dell'Ariston. I primi sette trattori sono arrivati questa mattina presto a Sanremo dopo una lunga notte di viaggio durata oltre dieci ore. I trattori sono partiti dalla Lombardia ma nelle prossime ore è attesa anche una rappresentanza di agricoltori dal Piemonte.

Dopo aver percorso di notte i circa 250 km con i loro trattori da Melegnano, nella città metropolitana di Milano, gli agricoltori in protesta si sono fermati presso il mercato dei fiori a Bussana, frazione di Sanremo. La prima colonna di trattori arrivata a Sanremo fa parte del movimento Riscatto agricolo che in questi giorni ha animato la protesta in molte zone dell'Italia e che conta di poter esporre le proprie ragioni in diretta anche nel corso del Festival.

"Durante il viaggio verso Sanremo abbiamo trovato il supporto dei cittadini con macchine che ci suonavano e persone che ci incitavano mentre attraversavamo i paesi" ha raccontato uno degli agricoltori della carovana milanese alla trasmissione Agorà. Tutti i trattori sono stati sistemati a lato del Mercato dei Fiori, come predisposto dalla Questura, e per ora nessuno potrà arrivare nel centro della cittadina ligure dove però c'è un gazebo dove fa bella mostra la mucca "Ercolina due", figlia della mucca Ercolina famosa durante la protesta per le quote latte. Con l'arrivo degli altri trattori da Cuneo, Asti, Torino ed Alessandria, non è escluso però che venga concordato un corteo più verso la città.

Le prossime ore inoltre potrebbero essere fondamentali per capire se ci sarà l'ingresso degli agricoltori all'Ariston. "Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni" ha dichiarato il movimento Riscatto Agricolo in una nota, spiegando che vuole salire sul palco Del Festival di Sanremo 2024 con la bandiera italiana per "illustrare brevemente i motivi della grande mobilitazione dei giovani agricoltori italiani".

"A noi hanno detto che saremo sul palco dell'Ariston" ha detto uno dei portavoce del comitato degli agricoltori, facendo riferimento anche alle parole di Amadeus ma la Rai fa sapere che al momento non vi è ancora nulla di concordato. "Ci sono già stati dei contatti, penso che all'80% riusciremo ad andare sul palco con una nostra delegazione di tre o quattro persone" ha fatto sapere l'allevatrice di Bergamo Alessandra Oldoni, tra gli esponenti della protesta dei trattori, che è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Gli agricoltori sono consapevoli che un intervento in diretta durante il Festival è anche più importante della manifestazione in programma a Roma. "Il Festival di Sanremo è l'evento più importante perché avrà la più vasta eco mediatica in Italia. Il passo successivo dovrebbe poi essere un incontro con il governo" spiegano i rappresentanti degli agricoltori in protesta.