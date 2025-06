video suggerito

“Così mi sono accorta di essere stata punta”: parla una vittima degli attacchi con le siringhe in Francia Il racconto di Manon, 22 anni, una delle 145 persone che hanno denunciato di essere state punte con siringhe durante la Fête de la musique, un festival musicale diffuso tenutosi lo scorso fine settimana per le strade di diverse città francesi. “Ho sentito un leggero tocco sul braccio, poi i muscoli si sono intorpiditi, come quando si fa un vaccino”, ha spiegato alla Cnn. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manon, 22 anni, una delle vittime di needle spiking durante un festival in Francia (foto video TikTok)

"Ho sentito un leggero tocco sul braccio, poi i muscoli si sono intorpiditi, come quando si fa un vaccino. Dopo circa 30 minuti è apparso il segno della puntura".

A parlare è Manon, 22 anni, una delle 145 persone (di cui 100 donne) che hanno denunciato di essere state punte con aghi durante la Fête de la musique, un festival musicale diffuso tenutosi lo scorso fine settimana per le strade di diverse città francesi. La 22enne è stata intervistata dalla Cnn e ha raccontato la sua esperienza in quanto vittima di needle spiking.

Secondo il Ministero dell'Interno, non è ancora chiaro se siano state utilizzate droghe dello stupro come il Rohypnol o il GHB durante gli attacchi. Poco prima dell'inizio del festival un'influencer femminista Abrège Soeur aveva lanciato l'allarme, riferendo che sui social media stavano circolando post in cui le persone si stavano organizzando per pungere le donne.

Dopo aver trascorso dalle 4 alle 7 di domenica mattina al pronto soccorso Manon ha condiviso un video della sua esperienza su TikTok.

"Per me era importante sensibilizzare l'opinione pubblica perché non avevo ancora visto testimonianze di persone a cui è capitata la stessa cosa", ha spiegato Manon, che per motivi di sicurezza ha preferito non rendere noto il suo cognome.

"Ci avevano detto sui social media di stare attenti, ma credo che la gente voglia saperne di più: come si manifesta, i sintomi. Parlarne mi ha rassicurata perché in quel momento ero completamente sola", ha aggiunto la 22enne.

Dopo essere tornata a casa dall'ospedale, Manon ha sporto denuncia. "È importante perché, se siamo troppo permissivi, se diciamo: ‘Oh, saranno gli altri a denunciare‘, non cambierà mai nulla. Mi sono detta che forse questa cosa avrebbe avuto un impatto".

Per ora sono stati arrestati 14 uomini, francesi e stranieri, di età compresa tra i 19 e i 44 anni. "Alcuni hanno ammesso i fatti, senza tuttavia riuscire a spiegare perché hanno fatto quello che hanno fatto", ha detto all’emittente televisiva TF1 un agente di polizia.

Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin, in un'intervista alla BFMTV, ha detto che le autorità perseguiranno anche coloro che online hanno incitato le persone a compiere gli attacchi.

L'influencer Abrège Soeur, che prima del festival aveva messo in guardia sui social media le donne parlando degli uomini che stavano pianificando di pungerle con gli aghi, ha dichiarato alla Cnn che "l'obiettivo dei colpevoli non è solo drogare le donne, è instillare in loro la paura". "Dobbiamo aiutare le donne a sentirsi più sicure", ha aggiunto.

Manon, che dovrà attendere tre settimane per i risultati degli esami tossicologici, ha dichiarato di aver "dormito a malapena negli ultimi giorni", ma si rifiuta di lasciarsi intimidire.

"La Fête de la musique dovrebbe essere un momento di musica, ballo e divertimento. – ha detto Manon – Qualcuno ha voluto rovinare quel momento, ucciderne lo spirito. Mi sono detta che non avrei permesso che mi sconfiggessero. Non voglio essere triste o arrabbiata, non voglio lasciarli vincere".