Dopo l’arresto del rapper D4vd, parla il padre della vittima 14enne: “Giustizia per Celeste”

Dopo l’arresto e la misura della custodia cautelare nei confronti di d4vd dello scorso 16 aprile, il padre della giovane vittima ha commentato l’intervento della polizia: “Grazie a Dio, giustizia per Celeste”.

D4VD, 2026

Lo scorso 16 aprile, il rapper David Anthony Burke, meglio conosciuto come D4vd, è stato arrestato nella sua residenza situata in Marmont Avenue, a Los Angeles, dove gli agenti della divisione Robbery-Homicide della polizia di Los Angeles hanno prelevato il ventunenne. Il rapper è accusato di omicidio di primo grado in relazione alla morte e al ritrovamento del corpo della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez lo scorso 8 settembre 2025. La notizia della custodia cautelare, come riporta TMZ, ha portato il padre della vittima, Jesus Rivas, a commentare con "Grazie Dio, giustizia per Celeste". La famiglia aveva già sottolineato di voler presenziare formalmente all'udienza di incriminazione che sta avvenendo in queste ore.

"Grazie a Dio": le parole del padre della vittima 14enne

La risposta della famiglia arriva dopo un lungo silenzio, cominciato dopo il riconoscimento del corpo, avvenuto in circostanze davvero complicate. Infatti, dopo il ritrovamento da parte della polizia di Los Angeles dei due sacchi neri con il corpo in stato di decomposizione, ma anche gli arti asportati, il riconoscimento è avvenuto grazie all'identificazione di un tatuaggio specifico su un dito della ragazza. Era stata proprio la madre a riconoscerlo e da quel momento la famiglia si era rifugiata nel silenzio, in attesa delle indagini.

La difesa di D4vd

Nel frattempo, dopo le prime posizioni formali da parte della difesa, coordinata dal team legale Blair Berk Law, sono arrivate anche le parole dei genitori di D4vd. Gli stessi hanno fatto sapere che sono addolorati e delusi per l'arresto, ma hanno ribadito il loro sostegno incondizionato nei confronti del figlio, dichiarandosi fermamente convinti della sua innocenza e respingendo le ricostruzioni mosse dalla procura.

Le condizioni dell'abitazione durante l'arresto e il dietrofront di Kali Uchis

Nel frattempo, grazie alle testimonianze riportate dal New York Times, durante l'arresto, lo stato dell'abitazione del rapper appariva in un grave disordine, suggerendo uno stato di alterazione e isolamento del rapper nelle ultime settimane. La villa, sulle colline di Hollywood, da 3,5 milioni di dollari era stata precedentemente detenuta dall'attrice Sandra Bullock. In questo momento, il mondo della musica sta prendendo le distanze da d4vd, com'è accaduto per la cantane Kali Uchis. La cantante, che aveva collaborato con d4vd in "Crashing" dell'album del rapper texano, ha subito smentito qualsiasi legame personale con Burke, sottolineando anche la richiesta di rimuovere da tutte le piattaforme digitali la canzone.