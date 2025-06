video suggerito

“Colpiamo le donne con aghi”, inquietanti attacchi al festival in Francia dopo appelli social: 130 vittime Tre diverse inchieste sono state aperte solo a Parigi ma in altre città un gran numero di segnalazioni. Ad Abbeville una minorenne è stata ferita con un ago al braccio rimasto conficcato ed estratto dai vigili del fuoco. Sono 14 gli uomini fermati dalla polizia in tutto il Paese. Esami tossicologici per capire se sia stata iniettata qualche sostanza. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Episodio inquietante in Francia dove oltre 130 donne hanno denunciato di essere state punte con aghi da sconosciuti durante la Festa della Musica dopo che sui social erano stati lanciati vari appelli proprio a colpire le ragazze con le siringhe prima dei festeggiamenti in corso sabato in tutto il Paese. Secondo un primo bilancio del Ministero dell'Interno, si registrano almeno 131 vittime di punture in tutta la Francia durante il festival mentre al momento sono 14 gli uomini fermati dalla polizia e in custodia perché sospettati delle aggressioni: hanno tra i 19 e i 44 anni.

La prefettura di polizia di Parigi ha registrato una ventina di casi nella regione dell’Ile-de-France, di cui 13 a Parigi, nella maggior parte dei casi però senza essere in grado però di dire con cosa le vittime siano state punte. Tre diverse inchieste sono state aperte solo nella capitale francese per tre distinti episodi.

A Parigi infatti una ragazza di 15 anni, un ragazzo di 18 anni e una donna hanno riferito di essere stati punti in tre luoghi diversi della capitale e di essersi sentiti male subito dopo. Le vittime sono state accompagnate in ospedale dove sono state sottoposte ad esami tossicologici per capire se sia stata iniettata loro qualche sostanza.

A una minorenne ago conficcato nel braccio

Alcune città in particolare hanno ricevuto un gran numero di segnalazioni, come Metz, dove quindici persone hanno riferito di essere state punte. Nell'Alta Vienne, a Limoges, quindici persone hanno riferito di essere state punte senza mostrare però alcun sintomo preoccupante. Quattordici presunte vittime sono state contate a Nantes e otto a Reims.

Più grave un caso nel dipartimento della Somme, ad Abbeville, dove una minorenne è stata ferita con un ago al braccio rimasto conficcato ed estratto dai vigili del fuoco. Secondo la polizia, nessuna delle vittime però ha riportato ferite gravi che potrebbero mettere in pericolo la vita.

I 14 fermati dalla polizia

Tra gli individui arrestati e presi in custodia dalla polizia, un 26enne a Béthune dove una ragazzina ha sporto denuncia per una puntura, un ventenne a Rouen, dove sono state segnalate 11 presunte vittime. Quattro uomini di età compresa tra 20 e 35 anni sono stati arrestati anche ad Angoulême, dove 13 persone hanno denunciato punture. Altri due uomini di età compresa tra 19 e 20 anni sono stati arrestati a Draveil e Brunoy.

A Lione due uomini di 19 e 24 anni sono stati arrestati e posti in custodia per aver iniettato qualcosa con una siringa a due vittime in città che avevano evidenti segni di puntura sulla coscia e sul braccio. Durante festival anche aggressioni sessuali risse e assalti alla polizia. Secondo il ministero, in tutto 371 persone sono state arrestate durante la serata, di cui 89 a Parigi. Tredici membri delle forze di sicurezza sono rimasti feriti, 14 partecipanti ai festeggiamenti sono rimasti gravemente feriti e 1.477 sono rimasti leggermente feriti.