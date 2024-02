La protesta dei trattori verso Sanremo: “Pronti a venire se Amadeus ci fa salire sul palco” A pochi minuti dalle parole di Amadeus, che in conferenza stampa alla vigilia di Sanremo ha indirettamente invitato i rappresentanti della protesta dei trattori all’Ariston, arriva la risposta del coordinatore Tonino Monfeli: “Se mi forniscono un contatto sarò pronto a farlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La protesta dei trattori entra nel dibattito sanremese. Come era ampiamente prevedibile, i temi dell'attualità entrano nel clima festivaliero a poche ore dall'inizio dell'ultima edizione di Amadeus. In conferenza stampa sono stati proprio il conduttore e Fiorello, su domanda dei giornalisti, ad aprire alla presenza di una rappresentanza di agricoltoriche da giorni danno vita alla protesta "dei trattori" e a pochi minuti è arrivata risposta immediata da Tonino Monfeli, il coordinatore della protesta degli agricoltori a ridosso del casello autostradale di Orte: "Se Amadeus ci farà salire sul palco io sono pronto a venire. Non è stato contattato? Se mi forniscono un contatto sarò pronto a farlo".

Gli agricoltori all'Ariston già dalla prima serata?

Una risposta che pare la premessa di un'operazione destinata a compiersi, data la disponibilità di Amadeus a dar voce ad una protesta, appoggiata anche dalla premier Giorgia Meloni, che sta riguardando gli agricoltori di diversi paesi europei, arrivata fino al parlamento europeo di Bruxelles con importanti disordini. Difficile capire quando il tutto potrebbe accadere, ma verosimilmente il contatto potrebbe avvenire in giornata e concretizzarsi con una presenza all'Ariston di una rappresentanza della protesta già nella prima serata.

Amadeus: "Se vengono i trattori li faccio salire sul palco, protesta giusta"

Amadeus e Fiorello hanno poi commentato la recente protesta degli agricoltori e degli allevatori in atto in queste ore in Italia: diversi rappresentanti della categoria hanno sfilato per le strade delle principali città a bordo dii trattori. "Se vengono i trattori, io li faccio salire sul palco", ha commentato il direttore artistico della kermesse. Fiorello scherza: "Tra l'altro, sai chi sarà in testa ai trattori? Al Bano". Amadeus ha poi precisato che "nessuno dei trattori mi ha contattato e non so assolutamente nulla". Il conduttore ritiene che sia una "protesta assolutamente giusta perché risiede nel diritto al lavoro, nella tutela del lavoro, ma non mi ha contattato nessuno".