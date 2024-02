Amadeus sulla protesta trattori: “É giusta, li faccio salire a Sanremo”. Fiorello: “Al Bano in testa” Fiorello ha fatto irruzione durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024, sedendosi al fianco di Amadeus. Poi, insieme hanno commentato la recente protesta dei trattori, che coinvolge gli agricoltori: “È giusta, se vengono li faccio salire”. Fiorello: “Sai chi sarà in testa? Al Bano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fiorello ha fatto irruzione durante la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2024 e si è seduto al fianco di Amadeus. Insieme, hanno scherzato sulla loro presenza sul palco durante l'ultima serata della kermesse e commentato la recente protesta dei trattori, che coinvolge la categoria degli agricoltori e degli allevatori. La prima serata andrà in onda martedì 6 febbraio su Rai1. Presenti in sala stampa il sindaco della Città dei Fiori, il direttore dell'intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Fiorello irrompe in conferenza stampa: "Fate finta che non ci sia"

Durante la conferenza stampa, all'improvviso, Fiorello ha fatto irruzione indossando una sciarpa di Amadeus e si è poi seduto al suo fianco. L'amico e collega del conduttore, scherzando, ha detto: "Volevo solo salutarvi, ma continuate pure: fate finta che io non ci sia". Poi Fiorello ha commentato le numerose persone che questa mattina si sono presentate al Glass di Viva Rai2, fin dalle prime luci dell'alba: "Non me l'aspettavo, ma da stamattina c'era già tantissima gente. È stato bellissimo. Poi non sapevo che c'era la rivalità con la banda di Bordighera e loro hanno suonato benissimo".

Amadeus e Fiorello commentano la protesta dei trattori

Amadeus e Fiorello hanno poi commentato la recente protesta degli agricoltori e degli allevatori in atto in queste ore in Italia: diversi rappresentanti della categoria hanno sfilato per le strade delle principali città a bordo dii trattori. "Se vengono i trattori, io li faccio salire sul palco", ha commentato il direttore artistico della kermesse. Fiorello scherza: "Tra l'altro, sai chi sarà in testa ai trattori? Al Bano". Amadeus ha poi precisato che "nessuno dei trattori mi ha contattato e non so assolutamente nulla". Il conduttore ritiene che sia una "protesta assolutamente giusta perché risiede nel diritto al lavoro, nella tutela del lavoro, ma non mi ha contattato nessuno".