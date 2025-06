video suggerito

Si tuffa per un bagno nel Piave ma non riemerge, 21enne trovato morto nel fiume dopo l'allarme degli amici Il dramma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, in località Fagarè nel territorio del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del 21enne, adagiato sul fondo del fiume, a poca distanza da dove era stato visto l'ultima volta.

A cura di Antonio Palma

Tragedia questo pomeriggio nelle acque del Piave, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 21 anni è stato rinvenuto senza vita dai soccorsi dopo essere sparito alla vista dei compagni mentre nuotava nel fiume. Il dramma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, in località Fagarè nel territorio del comune di San Biagio di Callalta.

Lungo le sponde del fiume nel comune trevigiano erano giunti i soccorsi, intorno alle 17.30, a seguito di una chiamata di emergenza di una ragazza che segnalava la scomparsa di un suo amico col quale stava trascorrendo la giornata in gruppo in riva al Piave. La ragazza ha raccontato al 112 di aver perso di vista l’amico che era si era tuffato poco prima per fare il bagno senza più riemergere dall'acqua.

Nella concitazione del momento la ragazza aveva comunicato addirittura che erano due i ragazzi del gruppo scomparsi ma in realtà l'altro era sano e salvo e stava cercando anche lui l'amico. La centrale operativa ha comunque inviato sul posto immediatamente i Vigili del fuoco di Motta di Livenza con l'elicottero Drago del reparto volo di Venezia e l’elisoccorso di Treviso Emergenza. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

Le ricerche in tutta la zona, condotte dai pompieri via terra, via fiume e dall'alto, purtroppo si sono concluse nel peggior dei modi col rinvenimento del corpo senza vita del ragazzo. La tragica notizia un'ora circa dopo il primo allarme, intorno alle 18.30, quando la squadra di sommozzatori intervenuta sul posto ha individuato il corpo del 21enne, adagiato sul fondo del fiume, a poca distanza da dove era stato visto l'ultima volta.

A quel punto i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, un 21enne di origine venezuelana residente in provincia di Pordenone. Dolore e sconcerto tra gli amici che erano giunto sul posto per un pc nic e hanno visto la giornata di allegria trasformarsi in dramma.