Imprenditore Gabriel Batista scomparso dopo piena del fiume: resti trovati nello stomaco di un coccodrillo in Sudafrica

Il 59enne Gabriel Batista, proprietario di un hotel nelle vicinanze, era rimasto bloccato con la sua vettura mentre attraversava un ponte sul fiume Komati in piena per le forti piogge. Durante le ricerche la polizia locale ha individuato un coccodrillo con una pancia enorme e ha deciso di catturarlo trovando nel suo stomaco i resti dell’uomo.

I resti di un imprenditore scomparso nel nulla dopo un'avaria al suo veicolo, durante la piena di un torrente in una zona rurale del Sudafrica, sono stati rinvenuti nello stomaco di un enorme coccodrillo di oltre quattro metri e mezzo che lo avrebbe sbranato e ucciso. Secondo le autorità locali, il 59enne Gabriel Batista proprietario di un hotel nelle vicinanze, sarebbe stato trascinato nelle acque del fiume Komati infestate dai coccodrilli la scorsa settimana dopo che il suo veicolo era rimasto bloccato durante un periodo di forti piogge nel nord-est del paese.

L’uomo originario dell'isola di Madeira e residente da anni a Komatipoort, al confine con il Mozambico, era scomparso il 27 aprile, quando il suo veicolo era rimasto bloccato dalle acque in piena su un ponte. La sua auto era rimasta bloccata ma quando la polizia è arrivata sul posto era vuota, il che ha fatto sospettare che fosse stato travolto dalla corrente.

Le ricerche dell'uomo erano proseguite per giorni fino alla svolta di lunedì scorso quando la polizia ha individuato il coccodrillo sulle rive del fiume con una pancia enorme che ha fatto subito ipotizzare che avesse ingerito qualcosa di grosso. Le squadre di ricerca e soccorso per diverso tempo hanno seguito le tracce dell'animale prima di sopprimerlo nel tentativo di recuperare i resti di Batista.

La carcassa dell'annale è stata infine recuperata con un elicottero grazie all'intervento di un'unità specializzata che l'ha legata a una corda issandola per il trasporto. Gli investigatori hanno identificato il coccodrillo dopo aver notato che rimaneva immobile sotto il sole e mostrava segni di aver mangiato di recente, con una "pancia enormemente piena" mentre restava fuori dall'acqua.

"Nonostante il rumore dei droni e del nostro elicottero, non ha fatto alcuno sforzo per muoversi, né ha mostrato alcuna intenzione di cercare cibo, quindi eravamo sicuri che si trattasse di questo coccodrillo" ha spiegato l'agente incaricato del recupero. L'animale infine è stato sezionato per permettere agli esperti di recuperare i resti della persona scomparsa.

Le autorità hanno confermato che nello stomaco dell'animale sono state rinvenute due braccia mozzate, metà della gabbia toracica e brandelli di carne. I resti saranno analizzati attraverso l'esame del DNA per accertare che si tratti del corpo di Gabriel Batista ma i funzionari locali hanno rivelato che su un dito è stato trovato un anello che si ritiene appartenesse al 59enne.

Nello stomaco del rettile sono state rinvenute anche sei paia di scarpe, nessuna delle quali appartenente alla vittima. La polizia ha dichiarato di essere al lavoro per stabilire se qualcuna di queste possa essere collegata ad altre persone scomparse nella zona o se siano semplicemente dei rifiuti ingeriti dall'animale.