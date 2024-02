Bagnaia frantuma il record a Sepang nell’ultimo giorno di test della MotoGP: la nuova Ducati vola Ultimo giorno di test a Sepang per la MotoGP 2024: Bagnaia frantuma il record della pista, in classifica dei tempi lo seguono Martin e Bastianini che confermano la straordinaria velocità della nuova Ducati. Sesto Marc Marquez in un day tre in cui ben 10 piloti sono riusciti a scendere sotto il primato ufficiale del tracciato malese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

I test prestagionali della MotoGP 2024 di scena a Sepang si chiudono con il dominio della Ducati GP24. In cima alla classifica dei tempi del day-3 ci sono infatti i tre piloti che corrono con l'ultimo gioiello sfornato dalla casa di Borgo Panigale. Dopo due giorni passati a concentrarsi sul lavoro di sviluppo, nel giorno conclusivo è difatti il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia a prendersi la scena mettendo a segno uno stratosferico 1:56.682 con cui ha frantumato il record ufficiale della pista malese (di otto decimi superiore e siglato da lui stesso quattro mesi fa nelle qualifiche dell'ultimo GP della Malesia) e migliorato la prestazione cronometrica fatta il giorno precedente dal suo compagno di squadra Enea Bastianini che era già sceso sotto il primato (1:57.134).

Alle spalle del pilota piemontese, staccato di 172 millesimi, c'è quello che è stato il suo grande rivale per il titolo nella passata stagione, vale a dire l'alfiere del Team Pramac Jorge Martin che, a differenza di Bagnaia, ha cominciato a girare fortissimo con la nuova Ducati GP24 fin dal primo giorno di questi test. A chiudere il podio l'altro pilota del team ufficiale della casa di Borgo Panigale, Enea Bastianini, che migliora l'ottimo tempo messo in cascina nel day-2 scendendo anche lui sotto il muro dell'1'57".

La classifica dei tempi del day-3 dei test della MotoGP 2024 di scena sul circuito di Sepang in Malesia

In quarta posizione c'è un altro pilota che corre con una Ducati (ma la GP23), Alex Marquez del team Gresini, unico di coloro che non dispongono della nuova Desmosedici a scendere sotto l'1'57". Lo spagnolo precede l'alfiere dell'Aprilia Aleix Espargaro (il più veloce tra i piloti non motorizzati Ducati) e il compagno di squadra e fratello Marc Marquez che chiude questa sua prima tre giorni di test con la GP23 scendendo comunque sotto il record ufficiale del tracciato grazie all'1:57.270. A chiudere la top-10 Brad Binder con la KTM, Fabio Di Giannantonio del team VR46, il sorprendente rookie della GasGas Pedro Acosta e il pilota Honda Joan Mir, anch'essi capaci di girare in un tempo inferiore a quello che attualmente, a livello ufficiale, è il record della pista di Sepang per la MotoGP.

La classifica dei tempi dei test della MotoGP 2024 a Sepang: i risultati del day-3

Francesco Bagnaia (Ducati) 1:56.682 Jorge Martin (Ducati Pramac) +0.172 Enea Bastianini (Ducati) +0.233 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.256 Aleix Espargaro (Aprilia) +0.409 Marc Marquez (Ducati Gresini) +0.588 Brad Binder (KTM) +0.645 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0.661 Pedro Acosta (KTM GasGas) +0.683 Joan Mir (Honda) +0.692 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.843 Maverick Vinales (Aprilia) +0.846 Takaaki Nakagami (Honda LCR) +1.083 Jack Miller (KTM) +1.169 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) +1.185 Alex Rins (Yamaha) +1.197 Johann Zarco (Honda LCR) +1.260 Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) +1.318 Luca Marini (Honda) +1.344 Cal Crutchlow (Yamaha) +1.991 Augusto Fernandez (KTM GasGas) +2.058 Lorenzo Savadori (Aprilia Trackhouse) +2.132 Michele Pirro (Ducati Pramac) +2.183

