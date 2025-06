Vinales sorprende le Ducati nelle prequalifiche MotoGP al Mugello: Bagnaia davanti ai fratelli Marquez

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Un lampo in fondo alla sessione e Maverick Vinales si prende il primo posto nelle prequalifiche del GP d'Italia della MotoGP 2025. Sul tracciato del Mugello, lo spagnolo in sella alla KTM del team Tech3 stampa un 1:44.634 che basta per lasciarsi dietro il trio Ducati, arrivato tutto nel giro di un decimo. A fare la differenza è un terzo settore perfetto, lì dove gli altri invece hanno perso terreno.

Alle sue spalle Francesco Bagnaia, che dopo una FP1 sottotono si riscatta con un finale in crescendo. Il suo 1:44.744 vale la seconda posizione e conferma il feeling ritrovato con la GP25. E, sebbene al momento valga solo per il morale, si è tolto la soddisfazione di chiudere davanti ad entrambi i fratelli Marquez, come pochissime volte gli è capitato quest'anno. Più staccato di un soffio infatti Marc Marquez, terzo a +0.146, seguito dal fratello Alex Marquez, quarto a +0.153 con la Ducati del team Gresini.

Ma l'impresa di giornata è firmata Fabio Quartararo. Caduto ad inizio sessione alla seconda esse, il francese della Yamaha ha subito una sublussazione alla spalla sinistra. Nonostante il dolore e in attesa degli esami all'ospedale di Firenze, è risalito in sella e ha chiuso con un incredibile quinto tempo a +0.309.

In Q2 anche Marco Bezzecchi, sesto con l'Aprilia, autore di un buon giro secco dopo le difficoltà del mattino. Settimo Alex Rins, poi il rookie Pedro Acosta, ancora in top ten dopo il secondo miglior tempo delle FP1 (alle spalle del solo Bezzecchi). Chiudono il gruppo dei qualificati Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, con due sessioni dai riscontri opposti ma lo stesso obiettivo centrato.

Fuori dalla top 10 per appena un decimo Enea Bastianini, dodicesimo dietro a Miguel Oliveira. Per il riminese sarà Q1 nelle qualifiche di domani, un risultato deludente viste le ambizioni di vigilia. Male le Honda, con Mir solo 16° e il sostituto di Marini, Nakagami, battuto anche da Savadori. A terra durante la sessione anche Jack Miller e Chantra, senza conseguenze fisiche ma fuori dai giochi.

Il venerdì toscano, insomma, regala una classifica corta e una certezza: la KTM c'è, e Vinales è in forma smagliante. Domani, nella Q2, cioè quando più conta, ovviamente servirà confermare. Ma il segnale, per Ducati e rivali, per ora è già forte e chiaro.

La classifica delle prequalifiche del GP d'Italia della MotoGP 2025

Ecco i primi 10 classificati delle prequalifiche del GP d'Italia della MotoGP 2025 che accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche che andranno in scena sabato al Mugello:

Maverick Viñales (Tech3 Ktm) 1'44"634 Francesco Bagnaia (Ducati) +0"110 Marc Marquez (Ducati) +0"146 Alex Marquez (Gresini Ducati) +0"153 Fabio Quartararo (FYamaha) +0"311 Marco Bezzecchi (Aprilia) +0"361 Alex Rins (Yamaha) +0"450 Pedro Acosta (Ktm) +0"466 Franco Morbidelli (VR46 Ducati) +0"510 Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) +0"645

Questi invece i piloti che dovranno passare dal Q1 delle qualifiche e giocarsi gli ultimi due posti a disposizione nel Q2 che determinerà le prime quattro file della griglia di partenza sia della Sprint Race che della Gara del GP d'Italia della MotoGP 2025 sul circuito del Mugello:

Miguel Oliveira (Pramac Yamaha)

Enea Bastianini (Tech3 Ktm)

Jack Miller (Pramac Yamaha)

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia)

Fermin Aldeguer (Gresini Ducati)

Joan Mir (Honda)

Johann Zarco (Lcr Honda)

Brad Binder (Ktm)

Ai Ogura (Trackhouse Aprilia)

Takaaki Nakagami (Honda)

Lorenzo Savadori (Aprilia)

Somkiat Chantra (Lcr Honda)