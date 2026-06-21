Marc Marquez vince a Brno, Bagnaia si spegne nel finale: Bezzecchi fuori per squalifica perde punti pesanti

Marc Marquez vince il GP di Brno della MotoGP 2026 davanti ad Ai Ogura e Pecco Bagnaia. Il ducatista italiano, al comando per buona parte della gara, si spegne nel finale e chiude terzo. Bezzecchi, fuori per squalifica, perde punti pesanti in ottica Mondiale.

Marc Marquez vince il GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026 a Brno e capitalizza nel modo migliore il weekend più difficile di Marco Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati ha chiuso davanti ad Ai Ogura e a Pecco Bagnaia, al termine di una gara che per oltre metà distanza sembrava nelle mani del pilota italiano e che invece si è ribaltata nel finale, quando il ritmo di Bagnaia è crollato e Marquez ha piazzato l'attacco decisivo.

Bagnaia era partito forte, confermando quanto fatto vedere nella Sprint Race vinta il sabato. Dopo lo scatto iniziale di Ogura, il pilota Ducati ha preso il comando e ha provato a costruire la gara sulla gestione del passo, con Marquez sempre vicino ma mai realmente in controllo della corsa. Il punto di rottura è arrivato a sei giri dalla fine: Marquez ha passato Bagnaia e ha cambiato l'inerzia del Gran Premio. Da quel momento Pecco non è più riuscito a rispondere.

Poco dopo è arrivato anche il sorpasso di Ogura, che ha chiuso secondo a soli 421 millesimi dal vincitore. Per il giapponese della Trackhouse è il completamento di un weekend enorme: pole position con record della pista, secondo posto nella Sprint e altro podio nella gara lunga. A Brno Ogura ha smesso definitivamente di essere soltanto una sorpresa.

Bagnaia ha chiuso terzo a 2,2 secondi da Marquez, salvando un podio comunque importante ma perdendo una vittoria che sembrava possibile. Alle sue spalle è arrivato Fabio Di Giannantonio, quarto a due decimi dal piemontese e molto vicino nel finale, mentre la top 5 è stata completata da Joan Mir con la Honda dopo che Pedro Acosta si è dovuto fermare all'ultimo giro per un improvviso problema alla sua KTM. Sesto Fermin Aldeguer, poi Raul Fernandez, Luca Marini, Jorge Martin ed Enea Bastianini.

La lettura del Mondiale passa però soprattutto dall'assenza di Marco Bezzecchi. Il leader della classifica non ha preso il via dopo la squalifica ricevuta per il gesto contro il marshal nella ghiaia dopo la caduta nella Sprint. Uno zero pesantissimo, perché i rivali diretti hanno tutti mosso la classifica: Marquez con la vittoria, Bagnaia con il podio, Di Giannantonio con il quarto posto e Martin con il nono, arrivato dopo aver scontato la doppia long lap penalty.

Il GP di Brno lascia quindi una doppia immagine: Marquez che vince da pilota maturo, aspettando il momento giusto per colpire, e Bagnaia che ritrova velocità ma non ancora la tenuta sulla distanza. Sullo sfondo, Bezzecchi guarda da fuori e vede il suo vantaggio ridursi. Non ha perso il Mondiale a Brno, ma ha certamente pagato il prezzo più alto del weekend.