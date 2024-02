I test della MotoGP 2024 cominciano male per Marc Marquez e Pecco Bagnaia: problemi con le Ducati Inizio horror per Marc Marquez e Pecco Bagnaia nel day 1 dei test di Sepang della MotoGP 2024: cadute, problemi con le rispettive Ducati e rientri ai box con mezzi di fortuna per entrambi. Jorge Martin invece svetta nella classifica dei tempi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Primo atto ufficiale per la MotoGP 2024 di scena sul circuito di Sepang per il day-1 dei test prestagionali. Se Jorge Martin (autore del miglior tempo con l'1:57.951 piazzato nel 22° dei 59 giri effettuati in questa prima giornata di prove), il rookie Pedro Acosta (secondo a due decimi e mezzo dal connazionale della Pramac) e Fabio Quartaro (sorprendente terzo con una Yamaha che sembra migliorata rispetto allo scorso anno) si sono messi subito in mostra, lo stesso non si può dire per quelli che erano senza dubbio i due protagonisti più attesi della vigilia, vale a dire il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e il nuovo alfiere del team Gresini, l'otto volte iridato Marc Marquez.

Per entrambi infatti il debutto stagionale non è andato come ci si aspettava con i due che in avvio di sessione sono stati vittime di due inconvenienti che hanno inevitabilmente condizionato la loro performance nell'intero day-1 (l'italiano ha concluso con il 16° tempo a oltre otto decimi e mezzo da Martin, mentre lo spagnolo ha chiuso con la nona prestazione cronometrica di giornata con un ritardo dalla vetta di quasi sette decimi). Entrambi sono infatti stati traditi dalle rispettive Ducati (la GP24 per il piemontese, la GP23 per il quasi 31enne di Cervera).

Pecco Bagnaia è infatti caduto rovinosamente nel suo primo giro lanciato di questi test collettivi della MotoGP 2024: per lui nessuna conseguenza fisica ma è stato costretto a riportare la moto ai box in modo non convenzionale (caricata e poi trasportata con lui in sella su un rimorchio trainato da un pick-up) per metterla nelle sapienti mani degli uomini di Borgo Panigale.

Ancora peggiore è stato l'inizio di questi test di Sepang per Marc Marquez che, dopo il primo assaggio di Ducati avvenuto nel test di Valencia a fine della passata stagione, in Malesia fa il suo vero debutto ufficiale in pista con moto e colori del team Gresini. L'otto volte campione del mondo infatti in avvio è stato prima protagonista di una scivolata che lo ha fatto finire nella ghiaia e poi, dopo essersi rialzato e aver ripreso a girare, di un improvviso blackout della sua Desmosedici spentasi improvvisamente in Curva 4. Anche lo spagnolo dunque è stato costretto ad un immediato rientro ai box arrivato, anche per lui, in modo non convenzionale: il quasi 31enne (li compirà il prossimo 17 febbraio) di Cervera infatti ha raggiunto il box della squadra faentina con la sua Ducati spinta da uno steward a bordo di uno scooter.

Test MotoGP 2024 a Sepang, day-1: classifica dei tempi e risultati

Jorge Martin (Ducati Pramac) 1:57.951 Pedro Acosta (KTM GasGas) +0.269 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.277 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0.374 Enea Bastianini (Ducati) +0.406 Maverick Vinales (Aprilia) +0.519 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.591 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) +0.654 Marc Marquez (Ducati Gresini) +0.670 Johann Zarco (Honda LCR) +0.719 Alex Rins (Yamaha) +0.765 Brad Binder (KTM) +0.773 Aleix Espargaro (Aprilia) +0.787 Joan Mir (Honda) +0.790 Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) +0.799 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.862 Luca Marini (Honda) +1.018 Jack Miller (KTM) +1.097 Cal Crutchlow (Yamaha) +1.186 Takaaki Nakagami (Honda LCR) +1.261 Augusto Fernandez (KTM GasGas) +1.592 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +2.169 Michele Pirro (Ducati Pramac) +2.451

