Jorge Lorenzo: "Io credo alla storia di Bagnaia con Marc Marquez. Ci sono passato, ho sofferto" Jorge Lorenzo ha parlato delle differenze tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez sottolineando cosa stia accadendo: "Io credo alla storia di Pecco, ci ho sofferto anche io".

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez ha vinto ancora e l'ha fatto anche a casa di Pecco Bagnaia in quel Mugello che per alcuni giri ha visto la battaglia dei due piloti Ducati curva dopo curva. Ma il quarto posto finale di Bagnaia non è stato di certo soddisfacente per l'ex campione del mondo il quale in tv, nelle classiche intervista post gara, ha spiegato tutti i problemi che sta attraversando in pista con la moto. La gomma anteriore si muove troppo e Bagnaia ha spiegato di non riuscire ad essere competitivo proprio per questo motivo. Ma la moto di Marquez sembra essere perfetta senza problemi.

Anche di questo si è parlato durante il podcast di ‘DURALAVITA' che aveva tra gli ospiti della puntata anche Jorge Lorenzo. L'ex campione del mondo ha parlato proprio di quanto sta accadendo tra Marc Marquez e Bagnaia sottolineando perché ci sia questa differenza in pista. "Sono d'accordo sul fatto che Marc sia migliore in quasi tutti gli aspetti, e basta. Fisicamente è migliore, in frenata, la gestione delle gomme è diventata un esperto, è il migliore – ha spiegato ancora -. Ma capisco anche Pecco perché ci ho vissuto e ho vissuto con le moto per anni. È quello che non mi piaceva e per cui ho sofferto".

Jorge Lorenzo ha sottolineato come lui stesso avesse vissuto quasi gli stessi problemi che sta avendo oggi Bagnaia in questo momento in Ducati: "Ho sofferto molto nel precampionato. Nel 2018 in Ducati ho sofferto molto finché non abbiamo modificato le cose e ho capito – sottolinea Lorenzo che però sottolinea anche un altro aspetto di questa vicenda sicuramente da non trascurare -. Voglio dire, credo alla storia che Pecco non sia contento, e senza questo sarebbe più vicino a Marc, ma è vero che, come ho detto ieri, se metti il ​​miglior pilota sulla miglior moto, allora..".

Marc Marquez in pista al Mugello.

Le parole di Lorenzo sulla crisi di Bagnaia

L'ex pilota spagnolo infatti a prescindere da questo evidenzia i meriti di Marc Marquez in questo Mondiale. Dopo essere arrivato alla Ducati è riuscito infatti ad arrivare nuovamente in vetta. Ma allo stesso tempo dà ragione a Bagnaia il quale da tempo ormai si lamenta dei problemi alla sua Ducati: "Pecco si sta lamentando dei suoi problemi, li sta ammettendo, ci puoi credere o no, ma sta dicendo quello che sente". Lorenzo dunque crede alla tesi di Bagnaia ma senza dimenticare che questo Marc Marquez in sella alla moto migliore è assolutamente imbattibile in questo momento.