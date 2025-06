Marc Marquez ritrova Jorge Lorenzo in casa di Valentino Rossi: “Sei sparito”, “Mi godo la vita”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez si prepara a vivere la gara di MotoGP al Mugello in programma oggi con partenza alle 14. Come spesso capita in questa stagione il pilota di Cervera tanto per cambiare riparte dalla pole position, la sua centesima in carriera. Un traguardo incredibilmente per il Cabroncito il quale è il chiaro favorito per la vittoria finale del Mondiale. Intanto sarà fondamentale vincere oggi al Mugello, "a casa" di Valentino Rossi – senza dimenticare chiaramente Misano – contesto nel quale Marquez ha avuto anche modo di incontrare l'ex campione del mondo, Jorge Lorenzo.

Quest'ultimo, oggi opinionista DAZN per le gare di MotoGP, si è ritrovato in collegamento proprio con Marquez analizzando la sua prestazione tra Sprint Race e risultati in qualifica. Rivedere Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi al Mugello seppur tutti e tre in ruoli diversi l'uno dall'altro fa un pò specie. Il pensiero ma ovviamente a quanto accaduto tra il Dottore e Marquez nel 2015, mai dimenticato dai sostenitori del campione di Tavullia soprattutto quando Marquez torna in Italia riaccendendo un dibattito decennale tra scontri e post via social. Ebbene però lo spagnolo si ritrova a parlare col connazionale Lorenzo in collegamento tv: "Sei sparito".

Lo scambio di battute tra Marquez e Jorge Lorenzo

Durante l'intervista, mentre Jorge salutava Marquez, tra i due c'è stato un scambio di battute reciproco analizzando la partenza del pilota Ducati: "Come stai, Marc? Non ci sentiamo da un po'". Marc Marquez risponde scherzosamente a tono: "Sei sparito. Fatti vedere di più (ride ndr)". Jorge Lorenzo allora anche lui ridendo risponde immediatamente con quanto appena detto dall'attuale leader del Mondiale di MotoGP: "Mi sto godendo la vita, ora tocca a te". Un siparietto avvenuto proprio nel weekend italiano che insieme al GP di Misano da sempre per anni è stato il fine settimana di Valentino Rossi con tutti gli occhi dei tifosi di casa puntati sul Dottore.

Il gesto plateale di Tardozzi dopo aver sentito i fischi contro Marc Marquez.

La reazione di Tardozzi ai fischi contro Marc Marquez

La giornata di ieri, a tal proposito, è stata infatti caratterizzata proprio da un gesto da parte di possibile ex sostenitori di Valentino i quali dagli spalti hanno fatto partire fischi contro Marquez. "In realtà è andata meglio rispetto agli altri anni: erano divisi in un 50%. Spero che chi ha applaudito si sia goduto la sprint”.

Questa la risposta dello spagnolo che ha cercato di restare indifferente al contesto. Non si può dire invece la stessa cosa di Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, che si è pubblicamente scagliato contro i tifosi cercando di farli smettere nervosamente: "State zitti, zitti, è nostro!". Questo il suo urlo mentre mostra loro la maglia della Ducati che indossava.