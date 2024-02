Test MotoGP, Bastianini e Martin oscurano Bagnaia e Marquez a suon di record: i risultati del day-2 Risultati e classifica dei tempi del day-2 dei test della MotoGP 2024 di Sepang: Bastianini e Martin protagonisti a suon di record della pista, Ducati davanti ma anche KTM e Aprilia girano su crono da primato. Si nascondo i protagonisti più attesi Bagnaia e Marc Marquez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Nel day-2 dei test prestagionali della MotoGP 2024 in corso di svolgimento sul circuito di Sepang in Malesia a prendersi la scena sono due piloti della Ducati. Non si tratta però dei protagonisti più attesi della vigilia, cioè il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e il neopilota del team Gresini Marc Marquez, bensì dell'altro alfiere del team ufficiale della casa di Borgo Panigale, Enea Bastianini, e di quello della Pramac Jorge Martin che si sono sfidati a colpi di record della pista per tutta la giornata.

Una sfida che alla fine ha visto uscire come vincitore il centauro riminese che nel suo penultimo giro ha piazzato un sorprendente 1:57.134, inferiore di oltre tre decimi e mezzo rispetto al record della pista ufficiale fatto segnare dal suo compagno di squadra appena quattro mesi fa (1:57.491 che gli è valsa la pole nell'ultimo GP della Malesia). Un crono che ha permesso a Bastianini di prendersi la vetta della classifica scavalcando Jorge Martin che nella prima parte della giornata aveva messo a referto un 1:57.273 che già sembrava inarrivabile, l'alfiere della KTM Brad Binder, il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro e lo stesso Pecco Bagnaia tutti capaci di mettere a segno un tempo inferiore al primato del circuito stabilito lo scorso novembre.

Per quanto si tratti soltanto di un test, oltre alla soddisfazione personale, la classifica finale dei tempi di questo day-2 sembra confermare la grande evoluzione fatta dalla Ducati con i tre piloti in pista con la GP24 (Bastianini, Martin e Bagnaia) già in grado di girare sotto al record della pista rendendo già evidente il divario rispetto alla GP23 con Fabio Di Giannantonio 6° a quasi cinque decimi dal miglior tempo di giornata, seguito da Alex Marquez (7°), Marco Bezzecchi (9°) e Marc Marquez (14° a quasi un secondo dal tempo di Bastianini). E anche il grande lavoro fatto in KTM e Aprilia sulle moto ufficiali per questa nuova stagione con gli stratosferici tempi ottenuti da Brad Binder e Aleix Espargaro.

Test MotoGP 2024 a Sepang, day-2: risultati e classifica dei tempi

Enea Bastianini (Ducati) 1:57.134 Jorge Martin (Ducati Pramac) +0.139 Brad Binder (KTM) +0.193 Aleix Espargaro (Aprilia) +0.312 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.335 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0.485 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.538 Pedro Acosta (KTM GasGas) +0.592 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) +0.733 Joan Mir (Honda) +0.738 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.754 Johann Zarco (Honda LCR) +0.877 Alex Rins (Yamaha) +0.976 Marc Marquez (Ducati Gresini) +0.984 Jack Miller (KTM) +1.166 Takaaki Nakagami (Honda LCR) +1.238 Luca Marini (Honda) +1.260 Maverick Vinales (Aprilia) +1.322 Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) +1.415 Augusto Fernandez (KTM GasGas) +1.781 Cal Crutchlow (Yamaha) +1.856 Lorenzo Savadori (Aprilia Trackhouse) +2.542 Michele Pirro (Ducati Pramac) +2.568

