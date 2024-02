Loredana Bertè, le foto da giovane: com’è cambiata la cantante dagli esordi ad oggi Loredana Berté è la signora del rock. Trasformista nata, a settant’anni compiuti non ha perso il gusto per la provocazione e i look eccentrici. Da giovane era un’icona assoluta di bellezza: sguardo magnetico e un fisico da modella, con le gambe flessuose che sfoggia ancora oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Loredana Berté, la signora del rock italiano, è tra le cantanti più amate del nostro paese. In gara al Festival di Sanremo 2024 con Pazza, la cantante torna all'Ariston per la dodicesima volta. Eccentrica e tormentata anche nei look, oggi siamo abituati alle sue stravaganze, dai capelli blu e alle minigonne portate con orgoglio anche a 73 anni. Regina del trasformismo e amante della provocazione, Loredana Bertè è sempre stata una vera icona: sguardo profondo, labbra carnose e un fisico da modella. Negli anni il suo aspetto è cambiato moltissimo, tranne che per un dettaglio: le gambe, sempre toniche nonostante l'età.

Loredana Berté agli esordi, bellissima e ribelle

Classe 1950, la sorella minore di Mia Martini ha esordito a metà degli anni Settanta: il successo è arrivato nel 1975 con "Sei Bellissima". E bellissima Loredana lo era davvero: una chioma di ricci fluenti, occhi magnetici e profondi, labbra carnose e un punto vita sottile. Ma soprattutto erano le sue gambe da gazzella a catturare l'attenzione (e i flash dei fotografi) sin da quando era una ballerina del Piper, storico locale romano.

Loredana Berté da giovane

La giovane Loredana Berté sfoggiava uno stile rock e sensuale: giacche di pelle, hot pants e stivali con il tacco. Mentre la sua carriera avanzava i suoi look diventavano sempre più eccentrici e stravaganti: trasparenze, bustini, gonne in tulle e leggins. La stampa scandalistica versava fiumi di inchiostro a ogni sua esibizione: l'apice lo raggiunse scandalizzando il pubblico di Sanremo con una finta gravidanza, per non parlare dell'abito da sposa sul palco del Festivalbar, anticipando perfino Madonna in "Like a Virgin".

Loredana sul palco del Festivalbar nel 1982

La trasformazione di Loredana Bertè, com'è oggi la cantante

La cantante ha superato i 70 anni ma non ha perso né la voce graffiante né il gusto della provocazione. La grinta è rimasta immutata, ma lo stesso non si può dire del suo aspetto. Gli anni sono passati e si sono portati dietro lutti (come la perdita precoce della sorella Mia Martini) e gravi forme di depressione, anche in seguito alla fine di relazioni importanti, come quella con il tennista Björn Borg. Se il viso porta fisiologicamente il segno del tempo che passa, le gambe sono toniche e scattanti come trent'anni fa: in molte occasioni infatti l'abbiamo vista sfoggiare abiti corti che lasciavano scoperto il suo punto forte.

Loredana Bertè nel 2015 con i capelli blu

D'altronde, un'anima rock come lei non ha paura di osare: trasformista nata, ha sfoggiato i capelli blu e anche le striature bianche, gli abiti da principessa dark in tulle e le minigonne, look con la veletta da vedova e sneaker sportive da ragazzina. Nel 2019 sul palco dell'Ariston "riciclò" il vestito della sera prima, indossandolo un altro uguale ma di un colore diverso. "Non sono una signora", cantava da giovane. E anche a più di settant'anni, Loredana Bertè è rimasta sempre la stessa.