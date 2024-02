Fiorello su John Travolta e il ballo del Qua Qua: “Gag venuta male, insultati come se avessimo ucciso” Fiorello ha replicato alle critiche ricevute per avere fatto ballare il ballo del Qua Qua a John Travolta, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Il commento a Viva Rai2…Viva Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

511 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, trasmessa mercoledì 7 febbraio, ospite John Travolta. Fiorello e Amadeus hanno pensato bene di fargli ballare il ballo del Qua Qua. La gag non ha convinto gli spettatori che, sui social, hanno criticato aspramente la trovata, accusando i due conduttori di avere ridicolizzato una star internazionale. Nella puntata di Viva Rai2…Viva Sanremo registrata subito dopo la kermesse canora, Fiorello ha affrontato l'argomento.

Fiorello ammette che la gag con John Travolta è stata "terrificante"

"Vogliamo affrontare l'argomento subito o non lo affrontiamo per niente?": ha esordito Fiorello. Al suo fianco, Amadeus che lo ha raggiunto nel glass. Lo showman ha ammesso: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Tu non lo sai, perché tu non c'eri, tu eri impegnato a dire ‘Codice 01'. Mentre lui dice ‘Codice 01', io mi prendo gli insulti. Tu sei là e io mi prendo gli insulti". Intanto, Fabrizio Biggio ha spiegato ad Amadeus che Fiorello si riferiva al ballo del Qua Qua ballato con John Travolta. Il direttore artistico del Festival ha commentato: "Ma era una cosa carina, divertente".

Come è nata l'idea di fare ballare il ballo del Qua Qua a John Travolta

Fiorello ha continuato: "Io mentre la facevo, già avevo previsto tutto. Pensavo già: ‘Qui è la fine delle nostre carriere‘. Quella di Travolta sicuro, ma di più la nostra perché la gente dice che siamo stati noi". Amadeus ha rimarcato che è stata un'idea di Fiorello quella di proporre a John Travolta di fare il ballo del Qua Qua, così lo showman ha raccontato come è andata:

Noi volevamo fare una cosa ironica, ma io già quando sono andato nel camerino ho capito l'antifona. Ho chiesto a John Travolta se volesse fare la Qua Qua dance e lui mi ha chiesto: "Cos'è?". Gli ho spiegato che è una cosa ironica: "Tu fai sempre cose fighe e noi ti facciamo fare una stron*ata". E lui non è che abbia detto di no, ha detto sì. È nata così. C'è gente che come se avessimo ammazzato qualcuno, con tutto il rispetto ancora non ci siamo. Era una gag venuta male, ci sta.

Fabrizio Biggio ha concluso rimarcando l'imbarazzo dell'attore: "Alla fine ha avuto un barlume di lucidità".

I messaggi a Fiorello, Nunzia De Girolamo: "Con Travolta una vera ca**ta"

Fiorello ha invitato chi ha il suo numero a contattarlo in diretta. Nunzia De Girolamo ha colto l'occasione al volo e ha inviato un messaggio allo showman: "Hai fatto benissimo a ironizzare tu stesso su Travolta e il vostro balletto. Onestamente era una vera ca**ta". Tra coloro che hanno contattato Fiorello, anche Gigi D'Alessio: "Con Travolta mi avete tolto il primato delle strisce pedonali", riferendosi alla gag che lui fece nella trasmissione di Fiorello. Poi Selvaggia Lucarelli: "Non era una ca**ta, Nunzia esagera. Era una ca**tissima".