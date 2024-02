Il testo e il significato di Come è profondo il mare di Lucio Dalla: storie di deboli e lotte di classe A 47 anni dalla pubblicazione di Com’è profondo il mare di Lucio Dalla, il brano verrà celebrato sul palco di Sanremo 2024 da Mahmood, durante la quarta serata del festival, dedicata alle cover. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Dalla, foto di Getty Images

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Son passati 47 anni dalla pubblicazione di Com'è profondo il mare, settimo album del cantante, ma anche brano omonimo contenuto all'interno del progetti. Si tratta di uno dei progetti più importanti del cantautore emiliano, in cui vengono contenuti singoli come Il piccolo Alfredo, Corso Buenos Aires e Disperato Erotico Stomp. Una lettura di Dalla sulla quotidianità italiana negli anni '80, in cui l'autore riesce a fotografare alcuni degli avvenimenti più importanti del ‘900, dalla prima guerra mondiale alla rivoluzione russa, passando per la bomba atomica e la seconda guerra mondiale. Il brano ritornerà sul palco del Festival di Sanremo 2024, interpretato questa volta da Mahmood, che lo ha scelto per la quarta serata della kermesse, dedicata alle cover. Qui il testo e il significato di Com'è profondo il mare.

Il testo di Com'è profondo il mare

Siamo noi, siamo in tanti

Ci nascondiamo di notte

Per paura degli automobilisti, dei linotipisti

Siamo i gatti neri, siamo pessimisti

Siamo i cattivi pensieri

E non abbiamo da mangiare

Com'è profondo il mare

Com'è profondo il mare

Babbo, che eri un gran cacciatore

Di quaglie e di fagiani

Caccia via queste mosche

Che non mi fanno dormire

Che mi fanno arrabbiare

Com'è profondo il mare

Com'è profondo il mare

È inutile, non c'è più lavoro

Non c'è più decoro

Dio o chi per lui

Sta cercando di dividerci

Di farci del male, di farci annegare

Com'è profondo il mare

Com'è profondo il mare

Con la forza di un ricatto

L'uomo diventò qualcuno

Resuscitò anche i morti, spalancò prigioni

Bloccò sei treni con relativi vagoni

Innalzò per un attimo il povero

A un ruolo difficile da mantenere

Poi lo lasciò cadere, a piangere e a urlare

Solo in mezzo al mare

Com'è profondo il mare

Poi da solo l'urlo diventò un tamburo

E il povero come un lampo nel cielo sicuro

Cominciò una guerra per conquistare

Quello scherzo di terra

Che il suo grande cuore doveva coltivare

Com'è profondo il mare

Com'è profondo il mare

Ma la terra gli fu portata via

Compresa quella rimasta addosso

Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso

Non ricordo bene

Poi una storia di catene, bastonate

E chirurgia sperimentale

Com'è profondo il mare

Com'è profondo il mare

Il significato di Com'è profondo il mare

Com'è profondo il mare, brano del 1977 di Lucio Dalla, sia apre con un chiaro riferimento all'attualità italiana alla fine degli anni '70, colpita dal terrorismo (solo pochi mesi dopo Aldo Moro sarebbe stato rapito e poi ucciso): "Ci nascondiamo di notte

Per paura degli automobilisti, dei linotipisti, siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri". Nelle strofe è possibile intravedere riferimenti a eventi storici, come quelli legati ai campi di concentramento quando canta: "Resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere". Solo qualche verso più tardi un riferimento allo sgancio della bomba nucleare, quando Dalla canta: "Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro, cominciò una guerra per conquistare".

Il racconto di un "dramma collettivo"

Scritto alle Isole Tremiti, il testo lungo di questa canzone – che comprende anche autobiografia, come quando Dalla canta "Babbo che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani" – è una sorta di percorso storico che parla di deboli e di lotta di classe ("È inutile non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio o chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare", ma anche "fu scaraventato in un palazzo o in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale) e un finale che definisce chiaramente ciò di cui stiamo parlando, ovvero di un "dramma collettivo": "Frattanto i pesci, dai quali discendiamo tutti, assistettero curiosi, al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo".