Nel telefono di Mr.Rain: "L'ultima canzone è Mary, scelta per il tema della violenza sulle donne" Mr. Rain si è raccontato nel nuovo format di Fanpage.it "Nel telefono di…": "Due Altalene è una canzone che ho scritto in più mesi, riscritta almeno una decina di volte, se non di più".

A cura di Vincenzo Nasto

Mr. Rain, Sanremo 2024, foto di LaPresse

Mr.Rain si è raccontato nel nuovo format di Fanpage.it "Nel telefono di…", dove proviamo a raccontare i protagonisti di Sanremo spiando nei loro cellulari, tra ricerche e ultimi messaggi ricevuti. Il cantante bresciano, in gara al Festival di Sanremo 2024 con Due Altalene ha svelato che la sua ultima foto è un selfie durante il pomeriggio della seconda serata della kermesse, in cui ha presentato sul palco Alfa e la sua Vai: "Ero evidentemente molto stanco, ma adesso vi svelo una chicca. Nei camerini, ieri sera, c'era un quadro di Eminem nel 2001". Il rapper di Detroit, ospite internazionale durante l'edizione guidata da Raffaella Carrà nel 2001 è uno degli idoli d'infanzia dell'autore di Due Altalene: "È stata la prima persona che mi ha dato la curiosità di iniziare a fare musica, sono sempre stato un super fan".

L'amore di Mr. Rain per Eminem e il rapporto con Francesco Facchinetti

Un'idolatria anche estetica: "Da piccolo mi ero fatto biondo per lui e poi sono pieno di tatuaggi orribili, vecchi: mi sono scritto qua i concerti dove mi sono commosso di più". Mr.Rain ha anche raccontato che le sue ultime chiamate sono state con il suo manager, Francesco Facchinetti: "Oltre a essere il mio manager, è la persona che mi sopporta nei momenti di follia. È una persona splendida che sta al mio fianco ormai da più di due anni: abbiamo in comune che ci piace sognare veramente in grande e quindi mi trovo veramente in sintonia. Quando ho fatto ascoltare Due Altalene a Francesco gli è piaciuta subito: è una canzone che ho scritto in più mesi, riscritta almeno una decina di volte, se non di più".

La scelta di Mary dei Gemelli Diversi durante la serata Cover

Tra le ultime canzone ascoltate, oltre a Till I Collapse, Rojo di J Balvin, ma soprattutto Mary dei Gemelli Diversi, la canzone che porterà sul palco dell'Ariston durante la quarta serata del Festival, dedicata alle cover: "È una canzone senza tempo che ha unito veramente tantissime generazioni, compresa la mia. Ero molto piccolo quando uscì, ma mi ha colpito in pieno. L'ho scelta soprattutto per il messaggio, per il tema della violenza sulle donne, purtroppo ancora troppo attuale. Ho deciso di dedicare il mio spazio a questo perché per me è fondamentale parlarne. È surreale che accadono cose del genere ogni giorno".

Due Altalene e l'eredità di Supereroi

Tra le ultime ricerche sul suo cellulare, oltre al Festival, c'è Will Ferrell, ma soprattutto Stash dei Kolors: "Ero curioso di sapere quanti anni avesse". Mostrando il video "molto commovente" di Due Altalene, Mr. Rain ha anche sottolineato come la canzone rappresenti l'eredità di Supereroi, "una canzone che parlava di me e fino al giorno prima di cantarla era solo mia: dal momento in cui sono sceso è come se fosse diventata di tutte le persone".