Geolier con i suoi "cloni" a Sanremo 2024: Gigi D'Alessio, Gué e Luché vestono tutti di nero Geolier ha scelto di essere affiancato da Gigi D'Alessio, Luché e Gué durante la serata duetti di Sanremo 2024. Per il medley di canzoni napoletane i 3 ospiti si sono trasformati nei "cloni" del rapper con dei look coordinati al suo.

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta serata, quella delle cover, e sono stati diversi i duetti diventati già un cult, da quello di Annalisa sulle note di Sweet Dreams (are made of this) ai Ricchi e Poveri con Paola e Chiara. Tra le esibizioni più attese c'era quella di Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio: i tre si sono esibiti in un medley intitolato Strade e, a giudicare dalla reazione super entusiasta del pubblico, non hanno deluso le aspettative. Per l'occasione non hanno rinunciato allo stile, anzi, hanno tutti mixato streetstyle ed eleganza: ecco cosa hanno indossato per la serata sanremese.

Gué col completo e gli occhiali di Geolier

Dopo la tuta del green carpet e il completo col gilet-bomber, per la serata dei duetti Geolier ha puntato su qualcosa di decisamente più elegante: un completo total black di Saint Laurent con pantaloni classici e giacca doppiopetto con revers in raso, lo ha abbinato a una maglia a collo alto. Per smorzare il tutto ha aggiunto un cappellino con la visiera in pieno stile rapper. Il primo a esibirsi con lui è stato Gué, trasformatosi nel suo "clone" con lo stesso abito doppiopetto (ma firmato Tagliatore) e addirittura gli stessi occhiali con la montatura nude e le lenti fumè. L'unico dettaglio che li differenziava? Guè ha aggiunto una bandana di raso sotto al cappello.

Geolier in Saint Laurent

I look total black di Luché e Gigi D'Alessio

Anche Luché si è vestito in coordinato con Geolier per la performance di coppia: completo dark doppiopetto ma con i bottoni silver e una maxi collana con la croce pendente di diamanti. L'ultimo arrivato è stato Gigi D'Alessio, che ha sorpreso il giovane rapper napoletano cantando con lui Chiagne, il suo pezzo più famoso. Il cantante ha rispettato il mood dell'esibizione ma si è affidato al brand Les Hommes, che ha firmato per lui un abito aderente e con delle fibbie sulle maniche.

Gigi D'Alessio in Les Hommes