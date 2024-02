I voti ai look della quarta serata di Sanremo 2024 Chi veste chi nella quarta serata di Sanremo 2024? Dai look di Lorella Cuccarini, co- conduttrice insieme ad Amadeus, a quelli dei cantanti e degli ospiti sul palco dell’Ariston, diamo i voti agli abiti della serata dei duetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

La quarta serata di Sanremo 2024 è quella dedicata ai duetti, dove tutti i cantanti in gara si esibiscono con diversi ospiti intonando le cover. La co-conduttrice scelta da Amadeus è Lorella Cuccarini, che sul palco celebra la storia della moda italiana con abiti d'archivio e apre le danze con un vestito lingerie di Dolce&Gabbana del 2003, mentre in conferenza stampa è apparsa con un candiddo outfit e guanti lunghi. Dai look dei conduttori ai cantanti in gara, tra cui Annalisa, Mahmood, Ghali e Angelina Mango, fino agli ospiti, da Arisa, Ivana Spagna a La Rappresentante di Lista e Paola e Chiara, ecco chi veste chi sul palco dell'Ariston e i nostri voti agli abiti dei protagonisti con le pagelle di stile.

Amadeus in Gai Mattiolo – Voto 4

Amadeus riesce sempre a stupirci: quando credevamo di averlo visto brillare all'ennesima potenza, lui riesce a fare ancora di più. Questa sera ci è riuscito con una giacca magenta che ricorda une spugnetta metallica. Ci accieca.

Amadeus in Gai Mattiolo

Sangiovanni in GCDS – Voto 5

Quanto è scuro il nostro Sangiovanni e quanto è over, forse troppo over. Il look non ci convince, lo rende goffo. Rimandato.

Sangiovanni in GCDS

Aitana in Versace – Voto 4

La cantante spagnola sceglie un abito visto e rivisto, che ha sfilato almeno su una decina di red carpet negli ultimi mesi. Scelta troppo facile, scontata.

Aitiana in Versace

Annalisa in Dolce&Gabbana – Voto 5 e 1/2

Annalisa torna a sfoggiare i suo amati look in vinile, che le abbiamo visto indosso quest'anno più e più volte. Ci piaceva di più in argento.

La Rappresentante di Lista in Dolce&Gabbana – Voto 7

Questa nuova Veronica total black, un po' dark, ci ha stupito e ci è piaciuta. Molto diversa dalla versione colorata e barocca del passato, la cantante si vota al minimal più nero. Non male.

La Rappresentante di Lista in Dolce&Gabbana

Rose Villain in Sportmax – Voto 7 e 1/2

E' senza dubbio una delle più cool di questo Sanremo 2024, Rose anche questa sera vince la gara di stile con il suo mini dress bianco ricoperto di migliaia di cristalli, i guanti lunghi poi li amiamo. Brava Rose.

Rose Villain in Sportmax

Gianna Nannini in Emporio Armani – Voto 6 (Politico)

Gianna è Gianna che le vuoi dire? Di certo il look non è la sua priorità e quindi le diamo il 6 politico, in ogni caso il polsino della camicia ci piace…

Gianna Nannini in Emporio Armani

Lorella Cuccarini in Dolce&Gabbana vintage – Voto 8

Lorella Cuccarini, si sente una prima donna, dunque non poteva fare il suo ingresso come tutti sul palco. Lei vuole prendersi la scena, lo fa ballando con un abito corsetto ispirato alla lingerie della collezione 20023 di Dolce&Gabbana, con tanto di lunghi quanti trasparenti. Dobbiamo promuoverla.

Lorella Cuccarini in Dolce&Gabbana 2003

Gazzelle e Fulimancci – Voto 6 (in due)

Finalmente Gazzelle dice addio al total black e nasconde l'amata felpa sotto una camicia giacca in stile worker che ci piace. Ci pensa Fulminacci a vestirsi di nero. Scuri, troppo scuri.

Gazzelle e Fulminacci

Stash dei The Kolors in Emporio Armani – Voto 7

Incredibilmente ci piace la giacca in velluto senza rever, persino la camicia dal colletto alla coreana (che solitamente non amiamo) in questo look funziona. Bravo Stash, per te oggi promozione a pieni voti.

Umberto Tozzi in Giorgio Armani e Stash in Emporio Armani

Alfa – Voto 3

Basta Alfa, basta per favore. Non ne possiamo più di queste T-shirt col cuoricino. Bocciato senza possibilità di "ritenta sarai più fortunato".

Roberto Vecchioni e Alfa