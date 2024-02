Cosa c’è nella borsetta che Loredana Bertè porta a Sanremo Avete notato che a Sanremo 2024 Loredana Berté porta sempre con sé una piccola borsetta a tracolla? Ecco cosa contiene e perché non può farne a meno sul palco dell’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Loredana Berté è una delle grandi protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Pazza. Capelli turchini, gambe in vista e outfit all'insegna del glamour: sul palco di Sanremo sta dimostrando di essere ancora un'indiscussa icona fashion che non perde il suo animo rock nonostante l'avanzare dell'età. Cosa ne pensa il pubblico? Sembra apprezzarla non poco, visto che ogni sera le dedica vere e proprie ovazioni. In quanti hanno notato che sul palcoscenico dell'Ariston porta sempre con lei una borsetta di pelle? Ecco qual è il suo contenuto.

Loredana Berté mostra le gambe a Sanremo

Per questa nuova esperienza sanremese Loredana Berté si è affidata all'eleganza glamour di Valentino. Per la prima serata ha scelto un abito a effetto camicia con la gonna corta tempestata di volant bianchi, mentre per la seconda ha preferito il total white con una camicia oversize trasformata in minidress ricoperta di esuberanti piume.

Il primo look di Valentino

In entrambi i casi ha completato l'outfit con una cravatta nero, il capo lanciato dalla Maison romana diventato ormai un must. Ha inoltre lasciato in vista le gambe lunghe e snelle, esaltandole con dei collant velati e dando prova del fatto che, nonostante l'età che avanza, rimangono il suo punto forte.

Il secondo look di Valentino

La borsetta di Loredana Bertè

L'accessorio a cui Loredana Berté non riesce proprio a rinunciare quando si esibisce a Sanremo è una piccola borsa a tracolla in pelle total black. La cosa che viene naturale chiedersi è: cosa dovrà mai portare sul palco mentre canta?

Loredana Berté con la borsetta

Niente rossetti, fazzoletti o smartphone come verrebbe naturale da pensare, la cantante nella borsetta ha nascosto solo il bodypack, ovvero il trasmettitore a cui sono collegati i microfoni. Aveva fatto la stessa cosa al Festival del 2022 e anche in quell'occasione aveva destato la curiosità dei fan, spiegando pubblicamente che trovava la sua idea molto più pratica e funzionale. In questo modo, infatti, non ha i fili dei microfono che "pendono" sugli abiti, li maschera con la borsa, aggiungendo anche un ulteriore outfit glamour ai suoi outfit.

Il secondo look con la borsetta di Loredana