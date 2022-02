Perché a Sanremo 2022 Loredana Berté è salita sul palco con una piccola borsa A Sanremo 2022 gli artisti hanno fatto a gara a sfoggiare accessori insoliti: avete notato la borsetta a tracolla di Loredana Berté? Cosa contiene?

Al Festival 2022 abbiamo visto sul palco artisti emergenti e leggende della musica: è tornata anche Loredana Berté, che ha duettato con Achille Lauro durante la serata dedicata alle cover sulle note di Sei bellissima. I due artisti hanno giocato sui contrasti di look: in bianco Achille Lauro, in nero Loredana Berté. Molti hanno notato un dettaglio: la cantante sul palco ha portato con sé una piccola borsa a tracolla nera, che quasi si confondeva con il vestito corto. A Sanremo i Big in gara hanno sfoggiato accessori insoliti e dettagli eccentrici, ma la scelta della Berté ha una ragione specifica che non ha nulla a che vedere con lo stile.

Loredana Berté a Sanremo 2022

Cosa contiene la borsetta di Loredana Berté

Non è la prima volta che vediamo Loredana Berté esibirsi con una borsa. Anche nel 2019, quando partecipò al Festival tra i big in concorso, aveva sempre una tracolla a completare i look. Non è una scelta legata all'immagine, ma alla praticità: contiene infatti il bodypack, la "scatolina" trasmettitore a cui sono collegati i microfoni. Tutti gli artisti in gara lo indossano, agganciandolo alla cintura dei pantaloni o al vestito, ma può essere scomodo se, come nel caso della Berté, si indossa un abito che non ha appigli per agganciarlo.

Il duetto di Achille Lauro e Loredana Berté

Durante il duetto con Lauro infatti la Berté ha indossato un abito di velluto corto, con lo spacco laterale e le spalle voluminose anni Ottanta, completato da stivaletti texani bianchi. Anziché rischiare di rovinare il vestito con il microfono, la cantante ha preferito portarlo sul palco all'interno di una borsetta. Di sicuro nel tempo questo accorgimento è diventato una firma di stile, il tocco in più che la rende unica.