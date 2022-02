Sanremo 2022, il look candido di Achille Lauro e Loredana Berté con la borsetta Nella quarta serata di Sanremo 2022 Achille Lauro duetta con Loredana Berté, per la serata delle cover. I due artisti scelgono look in bianco e nero. La Bertè riporta sul palco la sua amata borsetta, ecco cosa c’è dentro.

A cura di Marco Casola

Dopo i look spettacolari degli scorsi anni, Achille Lauro è tornato a Sanremo e, per gareggiare sul palco dell'Ariston, nel 2022 ha scelto un mood completamente diverso rispetto al passato. Per molti quest'anno Lauro è apparso sotto tono, in realtà la scelta di apparire in modo più essenziale, senza piume e senza costumi spettacolari, è la più intelligente che il cantante potesse fare. Nella prima serata di Sanremo 2022 ha subito palesato la volontà di dire addio agli "eccessi" di stile del passato: battezzandosi sul palco, con indosso solo un paio di pantaloni di pelle, Lauro inscena la sua rinascita. Poi c'è il ritorno al corpo, un corpo che si libera del trucco eccessivo e degli abiti pesanti, un corpo che si mostra sotto abiti essenziali o trasparenti. Un corpo mostrato attraverso i gesti provocanti cantante che, nella terza serata, infila una mano nei pantaloni, mentre un coro gospel intona dietro di lui le note del brano sanremese "Domenica".

Ora una nuova tappa del viaggio di stile di Lauro. Per la serata dei duetti sceglie l'icona dell'irriverenza, Loredana Berté, una cantante che durante la sua carriera ha fatto storia con i look sopra le righe, una performer che è stata capace di sconvolgere il pubblico dell'Ariston con i capelli blu o con un mini abito aderente indossato per mostrare il pancione. I due artisti iconoclasti si uniscono per la quarta serata di Sanremo duettando con il brano storico della Berté "Sei bellissima" e sfoggiando look in bianco e nero. Lauro indossa un completo bianco Gucci, dalle spalline imponenti, con pantaloni in tinta e stivaletti. Loredana Berté torna, invece, a Sanremo in total black con minidress in velluto nero che rivela le gambe e con la sua adorata borsetta.

Achille Lauro in Gucci

Perché Loredana Berté indossa la borsa mini sul palco di Sanremo

In molti si domandano perché la Bertè indossa la borsetta e cosa si nasconde dentro. Già qualche anno fa la cantante si era esibita sul palco con l'inconsueto accessori. All'epoca aveva spiegato che dentro non c'era altro che il microfono, riposto nella mini bag per non rovinare l'abito con elastici o altri supporti.