I look della prima serata di Sanremo 2024: pagelle e voti ai vestiti di cantanti, conduttori e ospiti Inizia finalmente Sanremo 2024, nella prima serata condotta da Amadeus e Marco Mengoni i 30 cantanti si sono esibiti con una serie di look degni di nota. Tra abiti spettacolari e outfit decisamente sbagliati, ecco le pagelle di stile con i voti ai vestiti della prima puntata del Festival.

A cura di Marco Casola

Dopo la lunga attesa finalmente è arrivato il momento dell'anno più atteso: la prima puntata di Sanremo 2024. Sul palco della prima serata del 6 febbraio Amadeus, insieme a Marco Mengoni, conduce il 74esimo Festival della Canzone italiana, edizione record grazie ai 30 cantanti in gara, che si sono tutti esibiti in questa puntata. Tra canzoni in dialetto e grandi ritorni sul palco dell'Ariston gli occhi del pubblico, come sempre, sono puntati sui look dei concorrenti, dei conduttori e degli ospiti. Dopo aver anticipato i nomi degli stilisti che vestiranno i protagonisti di Sanremo è giunto il momento di dare i voti a quei vestiti di cui tanto si è parlato fin ora con le pagelle di stile della prima serata di Sanremo 2024.

Clara in Giorgio Armani Privé

La giovane cantante e attrice di Mare Fuori stupisce tutti salendo sul palco con un sontuoso abito a effetto specchio della linea Haute Couture di Giorgio Armani. Il tubino strapless ha un gioco di linee sinuose in vita che conferisce un twist "spaziale" rivelando un inserto di paillettes. Splendido il vestito, forse lo stile appare un po' pesante per un'artista così giovane che ha presentato un brano movimentato che sembra slegato dal look.

Voto 7-

Amadeus in Gai Mattiolo

Ve lo avevamo già anticipato con l'intervista alla sua costumista, la quale ci aveva rivelato che anche quest'anno a Sanremo Amadeus avrebbe brillato con i suoi smoking luccicanti di Gai Mattiolo. Il conduttore non delude le aspettative e nella prima puntata appare con un tuxedo bianco dai rever a lancia in satin nero, sormontato da cristalli lucenti che disegnano una fantasia geometrica sul tessuto. Dopo aver bocciato per anni i look luccicanti di Amadeus ora dobbiamo promuoverlo, ha vinto lui (ci ha preso per sfinimento).

Voto 7

Marco Mengoni in Emporio Armani

La prima apparizione sul palco di Marco Mengoni è con un completo oversize nero, con giacca indossata senza camicia e pantaloni palazzo, che fa parte della collezione Fall/Winter 24-25 di Emporio Armani. Il blazer è impreziosito da un grosso ricamo di cristalli che illumina il look insieme al collier di diamanti firmato Tiffany&Co. Elegante nella sua brillante semplicità.

Voto 8

Sangiovanni in GCDS

Candido abito oversize con blazer e pantaloni palazzo, su camicia bianca e cravatta dello stesso colore. Le stylist di Sangiovanni ci avevano anticipato che nella prima serata il cantante sarebbe apparso con un look in linea con il Sangiovanni che abbiamo conosciuto fino a oggi. Ci hanno anche promesso che nelle puntate successive ci stupirà con effetti speciali e con un'inedita evoluzione di stile. Staremo a vedere, per ora non ci ha stupito.

Voto 6

