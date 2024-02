Marco Mengoni e l’insolito look a Sanremo 2024 col cappotto e tre borsette Marco Mengoni prima di presentare Mahmood sul palco è entrato in scena con uno strano look, che ha un riferimento ironico alla storia del Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

101 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il debutto della 74edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha voluto con sé sul palco un artista amatissimo, che col palco dell'Ariston ha un profondo legame. È Marco Mengoni il conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Il cantante ha trionfato nella scorsa edizione con Due Vite e quest'anno partecipa alla kermesse in doppia veste: oltre ad affiancare Amadeus è anche il super ospite musicale. Un inizio davvero in grande stile. E a proposito di stile, si è distinto immediatamente sul palco sui questo fron te, ma ha dimostrato anche disinvoltura, simpatia e ironia.

Lo stile di Marco Mengoni a Sanremo

Stamane, come di tradizione per i conduttori, Marco Mengoni ha partecipato alla conferenza stampa sanremese. Ha sfoggiato un look oversize con maxi trench di pelle decisamente trendy, qualcosa che un tempo sarebbe stato impensabile vedergli addosso. Il cantante in effetti ha radicalmente modificato il suo approccio agli abiti. Proprio in sede di conferenza stampa su questo aspetto ha chiarito:

Il mio stile cresce col mio modo di vivere e di essere, soprattutto rispetto a quello che faccio durante le sessioni di terapia settimanali in cui mi confronto con me stesso. Credo che in questo momento io sembri apparentemente più giovane nel modo di vestire perché sto cercando quella parte lì, la sto tirando fuori perché per tanti anni sono stato troppo aggressivo e pesante nei miei confronti, un po' troppo severo, ma vorrei che con gli abiti che indosso uscisse la gioia di viversi ogni momento, di divertirsi. Il mio stile segue il mio crescere come uomo.

Lo strano look di Marco Mengoni sul palco

La prima presentazione di Marco Mengoni è stata quella di Mahmood: è stato lui a chiamare il cantante in gara e lo ha fatto dopo aver sfoggiato un look insolito. Il cantante si è prestato a un momento ironico in cui non è mancato un riferimento a un momento rimasto nella storia del Festival. Ha fatto un riferimento a quando Piero Pelù rubò una borsetta a una signora nel pubblico! E difatti il conduttore, entrato in scena con un maxi cappotto e tre borsette a tracolla, ha scherzato: "Abbiamo le borsette di ricambio, ho pensato a tutto e ho pensato anche a questo".