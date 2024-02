Marco Mengoni debutta a Sanremo 2024: alla conferenza stampa è rock col maxi trench di pelle Marco Mengoni questa sera sarà il grande protagonista della prima puntata del Festival di Sanremo 2024, durante la quale ricoprirà i panni di co-conduttore: ecco cosa ha indossato alla conferenza stampa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il countdown è finalmente finito, oggi comincia la 74esima edizione del Festival di Sanremo e si preannuncia carica di sorprese. Le novità partiranno dalla prima serata: innanzitutto a differenza degli scorsi anni verranno presentate le canzoni di tutti e 30 i cantanti in gara, poi a co-condurre insieme ad Amadeus non sarà una donna ma un uomo. Per la puntata di debutto il direttore artistico ha scelto di avere al suo fianco Marco Mengoni, il vincitore del 2023 con Due Vite, che in quest'occasione ricoprirà un ruolo inedito ma senza rinunciare alle esibizioni canore. Questa mattina ha partecipato alla prima conferenza stampa sanremese: ecco cosa ha indossato.

Il look oversize di Marco Mengoni a Sanremo 2024

Lo scorso anno aveva trionfato con Due Vite tra smanicati di pelle e canotte scintillanti, ora Marco Mengoni torna a Sanremo ma in una nuova veste, quella del co-conduttore. Alla conferenza stampa ha puntato tutto sullo stile rock ma senza rinunciare a un tocco glamour.

Marco Mengoni con la polo con i cristalli

Niente abiti su misura, giacche eleganti e pantaloni classici, ha preferito seguire i trend più gettonati di stagione, primo tra tutti quello dei volumi oversize. Il cantante ha abbinato una polo verde petrolio con dei ricami di cristalli a un paio di pantaloni ampi con un laccio in vita, un modello a fondo panna ma con delle sfumature grigie all-over.

Marco Mengoni spiega la sua evoluzione di stile

A proposito del suo "nuovo" stile ha poi dichiarato: "Il mio stile rispecchia il mio modo di vivere, faccio delle sedute di terapia settimanali in cui mi confronto con me stesso e so di sembrare apparentemente più giovane per il modo di vestire, è perché voglio far uscire la gioia di viversi ogni momento e di divertirsi. Per troppi anni ho vissuto in modo troppo pesante la pressione e le aspettative, ora voglio osare di più e voglio essere felice. Il mio stile segue questo, il crescere personalmente come uomo e ne sono abbastanza soddisfatto"

Marco Mengoni alla conferenza stampa di Sanremo

Gli accessori rock di Marco Mengoni

A fare la differenza nell'outfit sanremese di Marco Mengoni sono stati gli accessori: ha abbinato il completo overzise a un maxi trench di pelle lungo fino alle caviglie, portandolo però sbottonato, così da lasciare intravedere pantaloni e polo scintillante. Ha rinunciato alle scarpe classiche (che non si adeguavano al mood del look), preferendo un paio di sneakers dark con la suola leggermente chunky. Non sono mancati gli occhiali da sole mini con le lenti a rombo e i gioielli firmati Tiffany&Co. Capelli effetto messy, cerchietto all'orecchio e sorriso travolgente: il cantante di sicuro riuscirà a lasciare tutti senza parole con la sua bellezza e con la sua simpatia sul palco dell'Ariston.

Marco Mengoni col maxi trench