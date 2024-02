Perché Loredana Bertè ha debuttato a Sanremo 2024 col fiocco rosso sul vestito Loredana Bertè per il debutto sanremese ha scelto di inserire nel look un dettaglio importante, portatore di un messaggio che le sta molto a cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Loredana Bertè in Valentino

Loredana Bertè è una veterana del Festival di Sanremo: con l'edizione 2024 sono in totale 12 le sue partecipazioni al Festival e in ogni occasione è riuscita sempre a imporsi e distinguersi. Stavolta porta in gara un brano che parte da uno spunto autobiografico. Si intitola Pazza, che è una parola che a detta sua le è stata spesso attribuita. Nel 2022 era salita sul palco dell'Ariston con una borsetta, che stavolta non ha portata con sé. Ma nella prima serata della kermesse ha ugualmente inserito nel suo look un dettaglio che ha attirato l'attenzione e che ha una valenza speciale.

Loredana Bertè dalla parte delle donne

Quello della violenza sulle donne è un tema particolarmente caro a Loredana Bertè. L'artista ha nel suo passato episodi che l'hanno molto segnata, di cui porta ancora i lividi nell'anima. Ecco perché sa quanto sia importanza innanzitutto denunciare, ma anche parlare e sensibilizzare su questo argomento così importante, così che le donne non si sentano sole e non provino quel senso di vergogna che ha sperimentato lei.

Nel 2021 la cantante proprio sul palco dell'Ariston aveva portato questo messaggio: aveva cantato con in scena un paio di scarpe rosse e appuntando un fiocco dello stesso colore alla giacca. Proprio il fiocchetto rosso, infatti, è il simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Lo stesso simbolo lo ha inserito anche nell'outfit sanremese della prima serata del 2024, firmato Valentino: l'artista ha nuovamente ribadito di essere contro la violenza di genere. Non è la prima volta che il messaggio contro la violenza sulle donne arriva forte e chiaro sul palco dell'Ariston. L'anno scorso Chiara Ferragni era salita sul palco al fianco delle attiviste dell’associazione D.i.Re.