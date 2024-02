Sanremo 2024, la scaletta e gli orari della prima serata: cantanti, canzoni e ospiti del Festival

Al via la 74esima edizione del Festival di Sanremo, il quinto in cui Amadeus figura da conduttore e direttore artistico. Al suo fianco, come co-conduttore della prima serata ci sarà Marco Mengoni. I cantanti in gara sono ben 30 e ad aprire la kermesse sarà Clara, con la sua Diamanti Grezzi, a metà delle esibizioni dopo Loredana Berté, Alessandra Amoroso, ci sarà Angelina Mango con La Noia, infine a chiudere la serata ci saranno Alfa come penultimo cantante e Il Tre in chiusura. Non mancheranno gli ospiti, come la sportiva Federica Brignone, campionessa italiana di sci e, poi, salirà sul palco dell’Ariston anche Daniela Di Maggio, madre di GiovanBattista Cutolo, il ragazzo ucciso a colpi di pistola nella notte di giovedì 31 agosto in piazza Municipio a Napoli.