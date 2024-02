Il testo e il significato di Pazza, la canzone di Loredana Berté a Sanremo 2024 Loredana Bertè al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Pazza. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Loredana Berté arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Pazza. Si tratta della dodicesima apparizione per la cantante di Bagnara Calabra, con un brano scritto insieme a L. Chiaravalli, A. Bonomo e A. Pugliese. Nonostante le tante partecipazione sul palco dell'Ariston, non è ancora riuscita a vincere la kermesse, venendo però premiata nel 2008 con il Premio alla carriera città di Sanremo, mentre nel 2019 le è stato assegnato il Premio Pubblico dell'Ariston. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Luca Chiaravalli. Qui il testo e il significato di Pazza.

Il testo di Pazza

Sono sempre la ragazza

Che per poco già s’incazza

Amarmi non è facile

Purtroppo io mi conosco

Ok ti capisco

Se anche tu te ne andrai via da me

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Io cammino nella giungla

Con gli stivaletti a punta

E ballo sulle vipere

Non mi fa male la coscienza

E mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

E se in giro è tutto un manicomio

Io sono la più pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Scusa se ti ho fatto male

Forse non sono normale, o forse

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Il significato di Pazza

Loredana Bertè sarà una delle protagoniste sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: alla sua dodicesima partecipazione si presenta con Pazza. La natura rock della canzone si lega alle riflessioni di Berté, sul modo in cui è stata giudicata durante la sua carriera, come quando canta: "Adesso vado dritta a ogni bivio, va bene sono pazza che c'è… Prima ti dicono sei pazza e poi, poi, ti fanno santa". Ha raccontato così il brano nell'intervista a RaiPlay: "È autobiografica: io di solito mi odio abbastanza, ma ultimamente invece mi amo disperatamente. Essere normali per me oggi è la più grande trasgressione".