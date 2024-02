Il testo e il significato di Spettacolare, la canzone di Maninni a Sanremo 2024 Mininni, nome d’arte di Alessio Maninni, al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Spettacolare. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Maninni, nome d'arte di Alessio Maninni, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Spettacolare. Si tratta dell'esordio assoluto per il cantautore pugliese, con un brano scritto insieme a Giovanni Pollex, Roberto William Guglielmi, Francesca Xefteris. Il giovane cantante ha partecipato alla 16esima edizione di Amici, il talent di Canale 5, ma soprattutto è stato uno dei protagonisti durante la finale di Sanremo Giovani 2022, con il brano Mille Porte. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Enrico Brun. Qui il testo e il significato di Spettacolare.

Il testo di Spettacolare

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Il significato di Spettacolare

Mininni, nome d'arte di Alessio Maninni, sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: al suo esordio assoluto come concorrente Big, si presenta con Spettacolare. Una ballad romantica con uno sfondo sociale, in cui la ricerca della felicità dell'uomo lo si può trovare nelle piccole cose, come "l‘amore il primo giorno d'estate, i dischi belli che non scordi più". Ha raccontato così il brano nell'intervista su RaiPlay: "Racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità, amore e passione. E spesso se si riescono ad affrontare gli ostacoli con un altro aspetto, tutto può diventare spettacolare. È un mix tra pop e rock".