Il testo e il significato di L'amore in bocca, la canzone dei Santi Francesi a Sanremo 2024 I Santi Francesi, la band composta da Alessandro De Santis e Mario Francese, al Festival di Sanremo 2024 con la canzone L'amore in bocca. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Santi Francesi, foto di Comunicato Stampa

I Santi Francesi, il duo composto dal frontman e chitarrista Alessandro De Santis e dal tastierista e corista Mario Francese, arrivano al Festival di Sanremo 2024 con il brano L'amore in bocca. Si tratta dell'esordio assoluto da concorrente Big sul palco dell'Ariston per il duo, con un brano scritto insieme a Cecilia Del Bono. La band, reduce dalla vittoria dell'edizione 2022 di X Factor, si è già resa protagonista sul palco di Sanremo negli scorsi mesi, arrivando in finale di Sanremo Giovani con il brano Occhi Tristi. L'orchestra durante la loro esibizione sarà diretta dal maestro Daniel Bestonzo. Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di L'amore in bocca

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

Il significato di L'amore in bocca

I Santi Francesi, il duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, sarà tra i protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: all'esordio assoluto, si presenta con L'amore in bocca. Si tratta di un pezzo hard-pop, come ci avevano abituato durante il percorso ad X Factor, in cui il duo gioca attraverso immagini astratte, "Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò" o "Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano seguire un filo di lana", per descrivere la voracità della passione fisica. Hanno raccontato così il brano nell'intervista su RaiPlay: "È un hard pop. L’abbiamo scritta insieme a Cecilia Del Bono. Gioca sul detto l’amaro in bocca, è un brano romantico, ma anche sessuale".