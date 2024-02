Cambiano le modalità di annuncio della classifica di Sanremo 2024: Amadeus svela solo i primi 5 Per Sanremo 2024 cambiano le modalità di annuncio della classifica. Amadeus ha spiegato in conferenza stampa di presentazione del primo appuntamento della kermesse che nel corso delle serate saranno svelate solo le cinquine. La classifica completa sarà annunciata all’inizio della serata finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rispetto allo scorso anno, Amadeus ha deciso di cambiare le modalità di annuncio della classifica generale della gara di Sanremo 2024. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival tenutasi questa mattina, martedì 6 febbraio 2024, il conduttore e direttore artistico ha spiegato che nelle quattro serate della kermesse saranno svelate solo le prime cinque posizioni in classifica. Quella completa sarà svelata solo all'inizio della serata finale.

Il nuovo regolamento sulla classifica di Sanremo: svelata solo la cinquina

Dal 6 al 10 febbraio 2024 è in programma il Festival di Sanremo 2024 e quest'anno le modalità di annuncio della classifica saranno differenti dallo scorso anno. Amadeus in conferenza stampa ha annunciato il cambiamento ed ha spiegato che nel corso delle prime quattro serate "avremo solo una cinquina" a fine puntata: i telespettatori e i Big conosceranno, dunque, solo i primi cinque artisti posizionati ai piani alti della classifica. "Ogni sera ce ne sarà una, stilata da una giuria diversa. Sarà difficile ipotizzare quella finale", ha chiarito il conduttore e direttore artistico davanti ai giornalisti nel corso della presentazione della prima serata della kermesse.

La classifica generale prima della serata finale di Sanremo 2024

La classifica generale complessiva che vedrà nominati tutti i Big in gara sarà annunciata solo ad inizio della serata finale, in programma per sabato 10 febbraio 2024: "Nella serata finale darò la classifica completa" ha spiegato Amadeus in conferenza. I cantanti dovranno quindi aspettare la finale per conoscere a che posto, orientativamente, saranno posizionati nella classifica generale. Il podio, come da tradizione, sarà annunciato alla fine dell'ultima serata della 74esima edizione del Festival.