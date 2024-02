Sanremo 2024, le pagelle della prima serata: i voti a cantanti e canzoni Ecco le pagelle della prima serata del 74° Festival di Sanremo, da Annalisa ad Alessandra Amoroso, passando per Ghali, Geolier, Alfa, The Kolors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ufficialmente partito il 74esimo Festival di Sanremo, il quinto condotto da Amadeus, che ne è anche il direttore artistico. Una serata in cui Marco Mengoni farà il co-conduttore oltre a cantare la sua Due Vite con cui si è aggiudicato lo scorso festival. Durante la prima serata si esibiranno tutti e 30 i Big in gara e la prima classifica sarà decisa dal voto della sala stampa. Si partirà con Clara che darà il via a questa cinque giorni, poi si prosegue con Sangiovanni, Fiorella Mannoia e giù giù fino agli artisti che si esibiranno a fine serata come Maninni, La Sad e Il Tre che chiude oltre le 2 di notte. Come sempre, contiamo sempre un po' di incoraggiamento: una sorta di bonus prima serata.

Clara – Diamanti Grezzi 6

Da Mare Fuori al Festival di Sanremo, passando per la gara dei giovani, che ha vinto. Clara dà il via alla discoteca Sanremo con un quattro quarti che comincia a spezzare il fiato al Festival.

Sangiovanni – Finiscimi 6

Sangiovanni continua la quota GenZ del Festival, e con Clara deve prendersi il pubblico giovane e televisivo. Ci riesce puntando su una ballad di scuse, scuse e scuse. Vediamo se Sanremo gli permetterà un perdono.

Leggi anche Il testo e il significato di Autodistruttivo, la canzone de La Sad a Sanremo 2024

Fiorella Mannoia – Mariposa 7

Fiorella Mannoia arriva sul palco dell'Ariston di bianco vestita, scalza, con un pezzo dal significato profondo che porta il sapore latino a Sanremo. E la interpreta perfettamente meritando la prima standing ovation.

La Sad – Autodistruttivo 6

Qualche anno fa sarebbe stato impossibile vedere i La Sad su quel palco, per la musica e l'outfit, oggi non sparigliano perché alla fine anche il loro punk pop è stato sdoganato e loro se la cavano e portano anche i messaggi positivi sulla salute mentale.

Irama – Tu no 6

Irama ha cambiato molto in questi ultimi anni, ma a Sanremo torna con una ballatona di quelle che alla fine si fanno cantare e potrebbero anche sorprendere. Non la nostra tazza di tè, però guai a sottovalutarla.

Ghali – Casa Mia 6.5

Ghali sta cercando di nuovo casa sua, a Sanremo è rappresentante perfetto della generazione 2016, quella della trap che ha rivoluzionato la musica italiana. Qui c'è tutto il cambiamento, molto pop, con ganci continui, la voglia di abbracciare un pubblico ampio ma soprattutto la voglia di dire qualcosa: Ghali sta crescendo.