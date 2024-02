Fiorella Mannoia “per sempre libera”, a Sanremo 2024 canta a piedi nudi Fiorella Mannoia nella prima serata del Festival di Sanremo si è esibita in bianco e, come fatto da altri artisti prima nella storia del Festival, a piedi nudi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli

Fiorella Mannoia mancava da sette anni, dal Festival di Sanremo, un'edizione in cui si classificò seconda. Per lei è la sesta partecipazione e il brano che porta in gara si intitola Mariposa, un vero e proprio manifesto, un inno alla libertà. E da icona di indipendenza e libertà quale lei è da sempre, la cantante ha scelto di esibirsi a piedi nudi, un gesto simbolico che ha anche un riferimento col testo della canzone sanremese.

Cosa indossa Fiorella Mannoia a Sanremo

Elegantissima, non ci sono altre parole. Fiorella Mannoia ha incantato l'Ariston con un look senza tempo, candido ed etero, un vestito di pizzo a sirena con ampia scollatura a V che lascia le spalle parzialmente nude. Questo abito così come l'intero guardaroba sanremese di Fiorella Mannoia sarà firmato Luisa Spagnoli. La sua stylist Valentina Davoli a Fanpage.it ha spiegato: "Abbiamo puntato sull'eleganza che da sempre contraddistingue una signora della musica come Fiorella. Abbiamo anche aggiunto un tocco di femminilità estremo, qualcosa di molto, molto femminile". La cantante ha scelto di eseguire la sua performance a piedi nudi. La canzone presenta proprio un riferimento a questo gesto. Il testo recita: "Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro, con le scarpe e a piedi nudi, nel deserto e anche nel fango".

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli

Chi si è esibito a Sanremo a piedi nudi

Non è la prima volta che un'artista sceglie di esibirsi a piedi nudi, sul prestigioso palco dell'Ariston. Lo ha fatto Madame nel 2021, ma andando più indietro nel tempo è impossibile non ricordare la performance di Elisa con Luce e quella di Anna Oxa, ma anche Marina Rei per citarne solo alcuni.