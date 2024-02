Alessandra Amoroso più forte delle offese, sul palco di Sanremo 2024 è una diva in total black Dopo lo sfogo in conferenza stampa, Alessandra Amoroso è salita sul palco dell’Ariston sicura di sé, con un elegante look total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alessandra Amoroso in Monti Custom, gioielli Damiani

Abbiamo visto spesso Alessandra Amoroso sul palco dell'Ariston, ma mai in gara. La cantante, infatti, ha partecipato soprattutto nella serata dei duetti: nel 2010 con Valerio Scanu, nel 2012 con l'amica e collega Emma Marrone per poi esibirsi come ospite nel 2019. Al Festival di Sanremo 2024 debutta invece col brano Fino a qui, una ballad che parla delle difficoltà della vita, di quanto sia importante sapersi sempre rialzare. È un brano in cui crede molto, ecco perché si è decisa solo ora a partecipare alla kermesse, a mettersi in gioco. Lo fa anche con un restyling completo. A Sanremo, Alessandra Amoroso porta anche la sua evoluzione di stile con nuovo taglio di capelli e look cool.

Cosa è successo in conferenza stampa

La partecipazione di Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo, arriva per lei dopo un lungo periodo in cui si è sentita attaccata e offesa. La canzone che porta in gara, infatti, è parzialmente autobiografia: riflette ciò che è accaduto nella sua vita quando, nel 2022, fu investita da una carica di odio per essersi rifiutata di fare una foto con un fan.

Ne ha personalmente parlato in conferenza stampa: "Nell’ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione. Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni non mi ero mai trovata a dover affrontare. Una valanga d’odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente". Ha quindi deciso di fare un gesto forte: leggere alcuni dei commenti ricevuti in questo periodo.

Il look di Alessandra Amoroso

Look da vera diva per Alessandra Amoroso, anche lei in total black come Irama, Negramaro, Geolier. Ha sfoggiato un abito lungo aderente con spalle scoperte e dettagli cut out appena sotto il seno. Ha aggiunto dei maxi guanti coordinati. Per impreziosire il look personalizzato firmato Monti ha aggiunto scintillanti gioielli Damiani, che hanno dato il giusto tocco di luce all'outfit.

