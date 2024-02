Marco Mengoni regala ai fan un sfondo per il telefono: la foto del suo corpo sotto la ragnatela di cristalli Marco Mengoni ha dato un consiglio ironico ai fan alla ricerca di un nuovo sfondo del telefono, proponendo una foto del suo look sanremese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La conduzione di Marco Mengoni è stata un successo. Amadeus, scegliendolo come compagno di avventura per la serata di debutto del Festival di Sanremo 2024, ci ha visto lungo. Ha capito che avrebbe trovato una spalla talentuosa e difatti Mengoni si è dimostrato molto capace, su quel palco così prestigioso e difficile. Ha dimostrato il suo talento come cantante, esibendosi sulle note dei suoi grandi successi. Ma si è messo in gioco anche con simpatia e ironia, due caratteristiche che da sempre lo contraddistinguono e che lo rendono amatissimo dai fan. Proprio a loro, con grande spontaneità e leggerezza, l'artista si è rivolto dando un consiglio su X (ex Twitter), qualora avessero intenzione di cambiare lo sfondo del loro telefono.

Marco Mengoni con la camicia trasparente a Sanremo

Da protagonista della serata, Marco Mengoni ha sfoggiato più di un outfit nel corso della prima serata di Sanremo, tutti look uno più glamour dell'altro che hanno dimostrato quanto sia ormai una vera e propria icona di stile. Per l'occasione, il cantante ha scelto uno stile capace di rappresentarlo, di rappresentare la sua personalità. Sicuramente negli anni il suo approccio alla moda è cambiato.

Marco Mengoni in Versace

Oggi vanta uno stile diverso, che si è evoluto di pari passo con la sua crescita umana. Col passare degli anni ha scoperto il valore della leggerezza, che oggi lo guida in tutto ciò che fa. In conferenza stampa, prima del debutto, ha spiegato appunto: "Il mio stile cresce col mio modo di vivere e di essere, soprattutto rispetto a quello che faccio durante le sessioni di terapia settimanali in cui mi confronto con me stesso. Credo che in questo momento io sembri apparentemente più giovane nel modo di vestire perché sto cercando quella parte lì, la sto tirando fuori perché per tanti anni sono stato troppo aggressivo e pesante nei miei confronti, un po' troppo severo, ma vorrei che con gli abiti che indosso uscisse la gioia di viversi ogni momento, di divertirsi. Il mio stile segue il mio crescere come uomo".

Marco Mengoni in Versace

Sul palco dell'Ariston lo abbiamo visto in total red quando si è esibito nel suo medley, col completo di pelle (e le ironiche borsette), con la giacca gioiello, con la gonna e con i jeans. Ma ha sfoggiato anche un look firmato Versace (lo stesso brand che lo ha vestito a Sanremo 2023) con camicia a rete trasparente tempestata di cristalli. Proprio quella camicia è diventata protagonista di un Tweet condiviso sull'account ufficiale del cantante. "Il vostro nuovo sfondo del telefono" recita l'ironica didascalia.