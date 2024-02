Marco Mengoni che presenta Sanremo 2024 con la gonna ci piace perché rompe gli schemi Come ogni conduttore che si rispetti anche Marco Mengoni ha sfoggiato all’Ariston più di un look. È salito sul palco anche con la gonna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni in Fendi

Marco Mengoni nella sua esperienza sanremese da conduttore ha portato sul palco dell'Ariston tutto se stesso. Ha emozionato Sanremo cantando le sue canzoni, si è prestato a momenti di scherzo e ironia, si è dimostrato come sempre un'icona di stile. Il cantante ha affiancato Amadeus nella prima serata del Festival mettendosi in gioco a 360 gradi e come un bravo conduttore che si rispetti, ha sfoggiato diversi look uno più trendy dell'altro.

I look sanremesi di Marco Mengoni

Marco Mengoni ha deciso di vivere l'esperienza sanremese all'insegna dell'autenticità, indossando capi in cui si sente a proprio agio, che in qualche modo lo rappresentano. Il suo stile è cambiato negli ultimi anni, si è fatto più "leggero", andando di pari passo col bisogno di leggerezza avvertito dal cantante a livello più generale. Dopo tanto tempo trascorso a esercitare troppa pressione su di sé, a essere troppo severo nei propri confronti, oggi tutto ciò che vuole a divertirsi. In conferenza stampa ha ammesso: "Vorrei che con gli abiti che indosso uscisse la gioia di viversi ogni momento". E a proposito di divertimento: sicuramente il look con cappotto e borsette è stato quello che ha incarnato maggiormente la sua vena ironica.

Marco Mengoni in Fendi

Marco Mengoni con la gonna all'Ariston

Per la seconda parte della serata, il conduttore ha sfoggiato un look total black firmato Fendi: blazer e gonan di pelle, camicia semi trasparente, stivaletti. I look genderless sono cari a Marco Mengoni. Lo avevamo in gonna e stivali, per annunciare il tour negli stadi che lo terrà impegnato nel 2025. E lo abbiamo ritrovato con la gonna anche all'Ariston.

Marco Mengoni in Fendi

Ha stravolto le regole ed è diventato il primo conduttore a indossare una gonna. Il precedente c'era stato con un cantante: Mahmood l'aveva indossata per il duetto con Blanco sulle note di Brividi nel 2022.