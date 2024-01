Marco Mengoni, il look genderless con gonna e stivali per il tour negli stadi 2025 Marco Mengoni annuncia il tour negli stadi 2025. Il look con maglia metallica e maxi gonna potrebbe fornire degli indizi sullo stile che vedremo sul palco di Sanremo 2024: ecco l’outfit genderless. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Mengoni

Marco Mengoni si prepara alla serata da co-conduttore al Festival di Sanremo 2024. Tra una prova all'Ariston e una domenica trascorsa a tifare per Jannik Sinner, il cantante è stato ospite del TG1 delle 20, dove ha annunciato il tour negli stadi del 2025, che partirà dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 26 giugno. Per Mengoni, si tratta del primo concerto nello stadio del capoluogo partenopeo. L'annuncio al telegiornale è seguito da un post sul suo profilo Instagram che ha mandato in delirio i suoi fan.

Marco Mengoni

Marco Mengoni, l'outfit genderless per il tour negli stadi

Dopo un'estate trascorsa a inanellare sold out negli stadi italiani, Marco Mengoni tornerà con una serie di concerti nel 2025. L'annuncio su Rai 1 si è trasformato poi in un post social, con la locandina ha fatto il giro di Instagram in pochi minuti. Maglia metallica, gonna midi e combat boots compongono l'outfit scelto da Mengoni per il poster del suo tour. Paladino dei look genderless, il cantante di Ronciglione ama mixare gli stili e i riferimenti, anche grazio all'aiuto del suo stylist, Lorenzo Posocco.

Il look di Marco Mengoni per il poster del tour negli stadi 2025

L'outfit total black ricorda moltissimo alcuni dei look che ha sfoggiato lo scorso anno sul palco dell'Ariston, tutti firmati Versace, e anche un outfit scelto per l'Eurovision Song Contest. Dopo l'annuncio del tour, in molti sui social si sono chiesti se l'elemento genderless rappresentato dalla gonna sarà riproposto sul palco di Sanremo 2024, anche considerato il precedente di Mahmood. Il cantante milanese, infatti, aveva indossato una maxi gonna per il duetto con Blanco sulle note di Brividi.

Il look genderless di Marco Mengoni

Chi vestirà Marco Mengoni a Sanremo 2024?

Le indiscrezioni non mancano, anche dopo la sua presenza in prima fila allo show di Fendi alla Milano Fashion Week A/I 2024-25: anche visti i brand scelti per lo scorso tour estivo, è molto probabile che Mengoni sfoggerà Fendi o Versace, anche considerato i suoi ottimi rapporto. Non vediamo l'ora di vederlo sul palco del Festival.