Sanremo 2024: da Marco Mengoni a Mattia Stanga, chi potrebbe vestire gli artisti Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2024 e la curiosità, oltre che sui brani in gara, ricade inevitabilmente anche sui look che sfoggeranno. Sulla base delle partecipazioni alle sfilate dell’ultima Fashion Week sono stati fatti i primi pronostici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood e Marco Mengoni

Manca sempre meno al Festival di Sanremo. La kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio per cinque serate e vedrà sfidarsi 30 cantanti, svelati al Tg1 da Amadeus, conduttore e direttore artistico per il quarto anno di fila. Tra gli artisti in gara alcuni affezionati della competizione come Annalisa, Mahmood e Loredana Bertè; un'edizione che vedrà anche il ritorno de Il Volo, dopo la vittoria del 2015 e il debuttano sul palco dell'Ariston di Angelina Mango e Big Mama. Ad affiancare Amadeus alla conduzione ci sarà Marco Mengoni per la prima serata, poi Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini e Fiorello per la serata finale. Oltre all'attesa sui brani c'è quella sui look di cantanti e ospiti, perché Sanremo, soprattutto negli ultimi anni, non è più solo una questione di musica, ma anche di stile. Quali brand saliranno sul palco dell'Ariston? Quali marchi vestiranno i cantanti in gara? Alcune supposizioni si possono fare dopo l'ultima Milano Moda Uomo, che ha visto sul front row delle sfilate molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui molti legati proprio al Festival di Sanremo. Le Maison, infatti, spesso si affezionano agli artisti, creando delle vere e proprie partnership e oltre a vestirli durante le esibizioni li invita ad assistere alle sfilate, per questo, sulla base degli ospiti, si può intuire a chi si affideranno gli artisti per i loro look.

Marco Mengoni in prima fila da Fendi

Il vincitore della scorsa edizione del Festival torna sul palco affiancando Amadeus nella conduzione della prima serata. Dopo aver conquistato il primo premio sfoggiando dei look vintage firmati Versace ci si chiede quale sarà il marchio che vestirà il cantante quest'anno. Marco Mengoni è molto legato alla Maison della Medusa, ma per alcuni concerti estivi ha scelto di indossare dei look Valentino caratterizzati dalle trasparenze e paillettes; a giudicare dall'ultima Fashion Week, però, sembra che l'artista stia stringendo una liaison con Fendi, avvistato in prima fila durante l'ultima sfilata. Che il suo stylist Lorenzo Posocco (lo stesso di Dua Lipa, ndr), stia valutando il marchio romano?

Marco Mengoni alla sfilata di Fendi

Mattia Stanga, in passerella (e al Prima Festival?) con MSGM

Il content creator dai video su TikTok è arrivato alla conduzione del Prima Festival. Intervistato da Fanpga.it, ha raccontato che Amadeus lo chiamò il giorno della sua laurea per proporgli di affiancare Daniele Cabras e Paola e Chiara. Il venticinquenne è un habitué delle sfilate ed è stato spesso tra gli ospiti di Prada, quest'anno però sembra aver fatto en plein in prima fila da Fendi, alla presentazione su Miu Miu e addirittura in passerella per MSGM. Alla fermata della metropolitana di Porta Venezia il content creator ha sfilato indossando un tailleur gessato con un collo di pelliccia e un paio di occhiali da sole da biker. Potrebbe essere in corso un'alleanza tra Massimo Giorgetti e la stylist dell'artista Rebecca Baglini.

Leggi anche Mattia Stanga da tiktoker a modello: sfila in passerella con i capelli punk

Mattia Stanga alla sfilata di MSGM

La lunga storia tra Mahmood e Prada

Tra i vip che assistevano alla sfilata di Prada c'era anche Mahmood (in prima fila anche a quella di Gucci) che torna al Festival di Sanremo ad appena due anni dalla sua vittoria in coppia con Blanco. Il cantante ha vinto l'edizione del 2022 anche grazie al suo stile sempre impeccabile e sofisticato, per le serate aveva sfoggiato completi firmati da Prada e Fendi. L'anno scorso era apparso come ospite, indossando una giacca trasparente firmata Rick Owens, mentre per annunciare la sua partecipazione all'edizione 2024 ha pubblicato una foto con una semplice tuta Adidas. Insomma, i pronostici su Mahmood non sono semplici, ma sarà sicuramente elegantissimo.

Mahmood alla sfilata di Prada

La nuova versione di Sangiovanni

Secondo Festival di Sanremo per l'ex concorrente di Amici. Il giovane cantante ha partecipato a un evento in boutique di Louis Vuitton, un marchio che si distacca molto dalle sue scelte passate. Anche la canzone, ascoltata in anteprima con le altre dai giornalisti, sembra discostarsi dal suo solito stile, in genere pop e ballabile. Il brano di quest'anno, invece, racconterà la fine della storia d'amore con la fidanzata, una scelta musicale più matura e che denota un'evoluzione di carriera, che potrebbe rispecchiarsi anche negli outfit.