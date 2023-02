Mahmood e Blanco a Sanremo 2023: il ritorno all’Ariston con tacchi alti, giacche trasparenti e cristalli Mahmood e Blanco sono tra gli ospiti speciali della prima serata del Festival di Sanremo 2023. A un anno di distanza dalla vittoria, sono tornati sul palco dell’Ariston per esibirsi sulle note di Brividi: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 73esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento più atteso dell'anno della tv italiana che anche questa volta si preannuncia ricco di sorprese. Per la prima serata il presentatore Amadeus ha voluto al suo fianco non solo Gianni Morandi ma anche l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che ha debuttato nei panni di co-conduttrice dopo anni di carriera sui social. Al di là dei 14 Big in gara che presentano i loro brani inediti, il palcoscenico dell'Ariston verrà calcato anche da moltissimi ospiti speciali, da Elena Sofia Ricci a Roberto Benigni. I più attesi sono in assoluto Mahmood e Blanco, tornati nel luogo in cui hanno trionfato lo scorso anno con Brividi: ecco cosa hanno indossato per la performance.

Mahmood con la giacca trasparente

Mahmood è ormai un veterano del Festival di Sanremo e non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile per questa sua terza volta sul palco dell'Ariston. Si è affidato alla Maison Rick Owens, che ha realizzato per lui un outfit total black molto originale. Ha abbinato un paio di pantaloni oversize a una giacca trasparente con le spalline appuntite, l'ha portata abbottonata e con sotto una canotta bianca molto scollata. A fare la differenza sono state le scarpe: un paio di stivali di pelle nera con tacco a spillo metallico e maxi zeppa borchiata (sempre di Rick Owens). Non sono mancati i dettagli scintillanti, dagli orecchini agli auricolari tempestati di cristalli.

Mahmood in Rick owens, Blanco in Dolce&Gabbana

Il look di Blanco a Sanremo 2023

Anche Blanco per la sua seconda esperienza al Festival di Sanremo non ha rinunciato allo stile esuberante, scintillante e genderless che da sempre lo contraddistingue. Si è affidato alla Maison Dolce&Gabbana, che ha firmato per lui un completo caratterizzato da pantaloni scuri oversize in total black e una t-shirt scintillante. Si tratta di un modello ampio e a girocollo con due spacchi laterali, decorato all-over con dei micro cristalli silver. Tatuaggi sulle braccia in vista, scarpe classiche di pelle e capelli spettinati: a un anno dalla vittoria Blanco è ancora più stiloso e sicuro di sé, a prova del fatto che tra il trionfo sanremese e un tour da sold-out è diventato un vero e proprio divo.

