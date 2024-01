Geolier e la passione per i jeans firmati, il look total denim che vale più di 3mila euro Geolier si prepara per Sanremo 2024 e sui social sfoggia un look firmato da una famosa Maison francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La curiosità sui look che sfoggeranno in 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 si fa sempre più forte. Sulla base degli artisti che sono stati visti in prima fila alle sfilate della Fashion Week milanese dedicata alle collezioni maschili si possono fare alcune supposizioni. Tra i più quotati ci sono Mahmood vestito Prada, mentre il co-conduttore della prima serata, Marco Mengoni potrebbe scegliere Fendi. Mattia Stanga, che presenterà il Prima Festival, ha sfilato per MSGM e si può supporre che lo stesso brand lo vestirà anche per il suo debutto su Rai 1. Spuntano però nuovi indizi anche per altri concorrenti, Geolier ha di recente pubblicato una foto sui suoi profili social che può lasciare intuire quale Maison salirà accanto (o addosso) a lui sul palco dell'Ariston.

I pantaloni damier di Geolier, chi potrebbe vestirlo

Il rapper napoletano canterà in dialetto, e per bookmaker sarebbe tra i favoriti. Emanuele Palumbo, classe 2000 è riuscito a ottenere un certo successo nel panorama rap italiano. Quest'anno salirà sul palco dell'Ariston per la prima volta ed è già una promessa. Nei giorni scorsi il cantante partenopeo ha condiviso su Instagram una serie di immagini che lo ritraggono tutto vestito Louis Vuitton, dai pantaloni al cappello. L'artista indossa perfettamente la nuova visione creativa di Pharrell Williams, il completo in denim è dell'ultima collezione Primavera/Estate 2023 e sia i pantaloni che la giacca sono caratterizzati dalla stampa pixel damier. Il valore dei capi è rispettivamente di 1500 e 1550 euro.

