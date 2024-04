video suggerito

Alessia Marcuzzi torna in tv con look total denim: sembra un completo ma non lo è Alessia Marcuzzi torna ad affiancare il Mago Forest alla conduzione di “Gialappa’s Show” come ai tempi di Mai dire Goal: per la prima puntata sceglie un abito in total denim. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Alessia Marcuzzi è tornata in tv. Dopo aver stregato il pubblico di Viva Rai 2 in occasione del Festival di Sanremo 2024, la conduttrice è appena partita con una nuova avventura: da mercoledì 10 aprile affiancherà Marco Santini alla conduzione Gialappa's show su TV8. Per lei si tratta di un ritorno, visto che aveva già affiancato la Gialappa e il Mago Forest ai magici tempi di Mai Dire Gol, dimostrandosi una squadra affiatata e vincente. Per la prima puntata Marcuzzi ha scelto un look fresco e primaverile, perfettamente in tono con lo spirito della trasmissione.

L'outfit di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è pronta per partire con la nuova avventura. La conduzione di Gialappa's show segna il suo ritorno in tv come spalla comica, dopo l'esperienza sanremese con Fiorello. Per la prima puntata ha optato per un look total denim: anche se l'outfit sembra spezzato, ossia realizzato con un abbinamento camicia e gonna, in realtà si tratta di un mini abito in jeans indossato con una canottiera nera sotto. Un materiale perfetto per questa stagione, dove i jeans più leggeri tornano a essere il must del nostro guardaroba. La tendenza denim poi coinvolge tutto l'outfit, partendo dalle camicie e arrivando fino alle giacche e ai giubbotti.

Alessia Marcuzzi in Haikure

L'abito è del brand Haikure, marchio italiano indipendente fondato nel 2011. Marcuzzi indossa il modello Two tone mini dress: il nome evidenzia due tipi diversi di tonalità del denim, quello chiaro della camicia e quello più scuro della minigonna. La silhouettes dell'abito esalta perfettamente il fisico slanciato di Alessia Marcuzzi, che lo indossa con delle calze velate nere e con un paio di décolléte bianche in vernice lucida. Il vestito viene venduto a 349 euro sul sito del brand.

