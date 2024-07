Letizia di Spagna torna a indossare i tacchi: il suo look color panna è da imitare in estate

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive si avvicinano ma i reali d'Europa continuano a essere impegnatissimi con gli ultimi eventi istituzionali in programma prima delle ferie. Gli spagnoli, in particolare, stanno apparendo spesso in pubblico anche con le figlie, le principesse Leonor e Sofia, che sono rientrate in patria rispettivamente dopo il diploma e la pausa scolastica. Di recente, però, è stata la regina Letizia ad aver attirato le attenzioni dei media internazionali, il motivo? Non solo è tornata a indossare i tacchi dopo l'infortunio al piede (anche se in una versione "light"), ha anche dettato legge in fatto di stile con un look che si rivelerà perfetto per gli eventi più chic dell'estate.

Letizia di Spagna veste low-cost

La Royal Family di Spagna ha partecipato al completo a un nuovo evento ufficiale, l'incontro con i vincitori delle precedenti edizioni del Princess of Girona Awards che si è tenuto a Lloret de Mar. La regina Letizia ha stravolto le convenzioni scegliendo un abito low-cost, ovvero un tubino midi color panna dalla scollatura asimmetrica di Mango. Ha poi completato l'outfit in pieno stile estivo con degli accessori in tinta, dalla borsa a sacchetto di Carolina Herrera alle scarpe, un paio di sandali chiari di BOSS con il tacco basso e largo. Era da tempo che la sovrana non sfoggiava delle scarpe alte, a causa di un infortunio al piede era stata costretta a rinunciare ai tacchi per qualche tempo, spaziando tra sneakers e ciabattine, ma ora sembra aver recuperato e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Letizia di Spagna in Mango

Leonor e Sofia di Spagna con le stesse espadrillas

A farle concorrenza in fatto di look sono state le figlie principesse, entrambe apparse sbarazzine e glamour in total white. Leonor, la più grande, ha abbinato un paio di jeans bianchi di Mango a una camicia oversize a stampa check tono su tono di Roberto Verino, mentre Sofia ha preferito un completo di cotone candido con dettagli in pizzo Sangallo di Bash. Il dettaglio che le ha accomunate? Hanno indossato entrambe delle espadrillas con la zeppa, per la precisione un modello in tinta con l'outfit di Macarena. Chi delle tre reali spagnole si è aggiudicata il titolo di regina di stile della giornata?

Leonor e Sofia di Spagna con le espadrillas Macarena