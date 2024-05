video suggerito

Perché Letizia di Spagna ha detto addio ai tacchi alti, ora è una regina con le sneakers

A cura di Annachiara Gaggino

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha incantato ancora una volta il pubblico presentandosi a un evento in sneaker. La regina iberica continua a indossare scarpe da ginnastica per le sue apparizioni pubbliche, una scelta particolare che ha incuriosito in molti. A meno che non si trattasse di occasioni sportive o che richiedessero un abbigliamento casual, l'ex giornalista ha sempre preferito look sofisticati completati da tacchi alti e ci si è chiesti il motivo di questa svolta.

Letizia di Spagna

Dopo un classico tailleur reinterpretato abbinandolo a un paio di sneaker bianche, Letizia Ortiz ha riproposto la mise sportiva anche per la celebrazione delle forze armate a Madrid. Ora torna indossando le scarpe da ginnastica per prendere parte alla giornata in onore della Croce Rossa a Oviedo.

Letizia di Spagna

Il look a tema di Letizia di Spagna

La regina ha scelto di indossare una mise che si abbinasse ai colori dell'organizzazione: rosso e bianco. Per la parte sopra ha scelto un twin-set di Mango in tweed sui toni del magenta, abbinati a un paio di pantaloni a palazzo bianchi.

Letizia di Spagna

La sovrana ha poi abbinato al look un paio di scarpe da ginnastica bianche, un modello Vivobarefoot da 175 euro. A completare la mise un paio di orecchini Gold&Roses in oro rosa con diamanti e rubini da 1680 euro.

Perché la regina Letizia sta indossando sneakers

Nell'ultimo periodo la moglie di re Felipe VI ha spesso scelto le scarpe basse, un po' forse per seguire la tendenza del momento, che vuole dire addio al supplizio dei tacchi, ma soprattutto a causa di un infortunio casalingo.

Letizia di Spagna

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, Letizia Ortiz è stata vittima di un piccolo incidente domestico al piede, che le ha causato la frattura di un dito. Una condizione che si aggiunge alla nota metatarsalgia della regina, per cui ha deciso di lasciare le scarpe alte nell'armadio, almeno per un po'.