Letizia di Spagna regina in scarpe da ginnastica, per l'evento ufficiale dice addio ai tacchi La moglie di Felipe VI ha scelto di indossare un paio di sneaker per festeggiare il bicentenario delle forze di polizia a Madrid. Un outfit sportivo ma molto sofisticato.

A cura di Annachiara Gaggino

Letizia di Spagna è una regina sporty-chic. L'ex giornalista ha preso parte, accanto al marito Felipe VI alle celebrazioni del bicentenario delle forze di polizia a Madrid. La moglie del sovrano ha partecipato all'evento nella capitale spagnola scegliendo di indossare un outfit comodo ma sofisticato, riciclando un blazer già sfoggiato in passato e rinunciando ai tacchi, optando, invece, per un paio di sneaker bianche.

Il look sportivo di Letizia di Spagna

La regina ha optato per una giacca oversize con stampa pied de poule di Uterqüe ed è lo stesso indossato lo scorso inverno nel corso di una visita all'ospedale del re a Toeldo. Il blazer doppio petto con bottoni argentati era già stata riciclata, e sembra essere una delle preferite della sovrana. Al capospalla sono stati abbinati un paio di pantaloni bianchi a gamba dritta, mentre ai piedi la cinquantaduenne portava delle sneaker dello stesso colore, un modello Vivobarefoot da 175 euro. Il make-up molto naturale era caratterizzato da un ombretto sui toni del rosa, eyliner e un lucidalabbra nude, mentre i capelli sono stati tirati lisci e lasciati cadere sulle spalle; la regina ha di recente optato per un taglio corto, dicendo addio alla lunga chioma e sfoggiando un bob. Leggermente tirati dietro le orecchie, i capelli incorniciavano il viso illuminato da un paio di orecchini in argento. Un outfit decisamente moderno, quello della regina, che ha dimostrato quanto si possa essere eleganti anche senza indossare lunghi vestiti e tacchi alti e che un paio di scarpe da ginnastica, se indossate con il giusto look possono apparire decisamente effortless chic.