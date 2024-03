Letizia Ortiz dice addio ai capelli lunghi: il nuovo taglio della regina di Spagna La moglie di Felipe VI ha voluto cambiare acconciatura scegliendo un caschetto alle spalle che mette in risalto il volume della sua chioma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna cambia acconciatura e sfoggia un caschetto che le arriva alle spalle di un colore castano scuro tendente al grigio. La regina iberica era apparsa in pubblico pochi giorni fa a Londra, in occasione del servizio commemorativo per il re Costantino II di Grecia con il suo classico taglio medio-lungo dalla sfumatura più calda. La visita dei sovrani spagnoli stata accolta dalla regina Camilla, ma si è fatta notare l'assenza del principe William, che ha dato forfait all'ultimo momento. Il nuovo hair look della regina è stato sfoggiato in occasione dell'incontro con il presidente del Paraguay Santiago Peña Palacios e della moglie Leticia Ocampos al Zarzuela Palace.

Letizia di Spagna

Il caschetto di Letizia di Spagna

La moglie di Felipe VI ha voluto cambiare la sua acconciatura, accorciando i capelli alle spalle e scurendone il colore. Un taglio regale che le incornicia il viso oltre che avere un effetto ringiovanente e che ne mette in risalto la chioma folta. La piega liscia e la riga in mezzo conferiscono un aria semplice ma elegante a questo nuovo stile, per cui si è affidata al suo parrucchiere di fiducia, Luz Valero, che la accompagna da molti anni, da quando era ancora una giornalista televisiva, prima di diventare la regina di Spagna.

Letizia di Spagna

Cosa ha indossato Letizia Ortiz

Ad accompagnare il nuovo hair look un completo maschile grigio composto da un paio di pantaloni dal taglio sartoriale e una giacca doppio petto leggermente oversize, entrambi firmati dal brand spagnolo Bimba y Lola. Per le calzature la regina ha optato per un paio di décolleté nere scamosciate dal tacco basso e sottile di Nina Ricci, mentre a mettere in risalto il nuovo taglio ci hanno pensato un paio di orecchini dorati del noto brand di gioielleria PD Paola, optando per il modello Sugar.