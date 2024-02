Letizia di Spagna visita i reali d’Inghilterra: il look royal blu per la funzione commemorativa In occasione della funzione commemorativa di Costantino di Grecia, i sovrani della penisola Iberica si sono recati in Gran Bretagna. La regina ha indossato un elegante capospalla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Felipe e Letizia di Spagna

Felipe e Letizia di Spagna hanno preso parte alla funzione commemorativa per Constantino II di Grecia, morto all'età di 83 anni nel gennaio del 2023. I sovrani della penisola iberica si sono recati nel Regno Unito per partecipare alla cerimonia che si è tenuta nella mattina del 27 febbraio nella St George's Chapel nel Castello di Windsor. Costantino II di Grecia era cugino di primo grado del principe Filippo, nonché padrino del principe William, mentre era legato alla famiglia reale spagnola in quanto fratello della regina Sofia.

Felipe e Letizia di Spagna

Il look della regina Letizia per la cerimonia

Per la messa Letizia Ortiz ha scelto di indossare un elegante abito blu con lunghezza al polpaccio, e le maniche a sbuffo, abbinato a un paio di décolleté dello stesso colore con scollatura sul lato interno. A coprire la mise è stata scelta una mantella di una tonalità più scura e profonda e caratterizzata da un collo in pelliccia. Sotto i capelli lasciati sciolti si potevano intravedere un paio di orecchini pendenti. I sovrani spagnoli non si recavano nel Regno Unito assieme da maggio dell'anno scorso, giorno dell'incoronazione di Carlo III, mentre re Felipe aveva avuto modo di tornarci in occasione della finale di Wimbledon.

Felipe e Letizia di Spagna

La funzione commemorativa: Camilla e Anna guidano la famiglia mentre William non si presenta

Non è un momento facile per la famiglia reale britannica. La regina Camilla si trova a fare le veci di Carlo III che sta combattendo contro un tumore, mentre Kate Middleton si sta riprendendo dopo un intervento l'intervento all'addome di gennaio. Ora a guidare la corona, accanto alla sovrana, c'è la principessa Anna che ha annullato alcuni suoi impegni istituzionali per poter sostituire il re nei viaggi di Stato. In particolare oggi si è fatta notare l'assenza di William, atteso alla funzione, che ha dato forfait all'ultimo minuto.