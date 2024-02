Il principe William cancella all’ultimo minuto un impegno: “Motivi personali”. Apprensione a Londra Apprensione in tutto il Regno Unito dopo che il principe William ha annullato all’ultimo minuto la partecipazione ad un evento ufficiale a Windsor per “problemi personali”. C’entrano le condizioni di salute della principessa Kate Middleton e del re Carlo III? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Apprensione in tutto il Regno Unito dopo che il principe William ha cancellato oggi all'ultimo minuto un impegno ufficiale a Windsor per "motivi personali". Il pensiero dei cittadini e dei media inglesi è andato immediatamente non solo al Re Carlo III, che prosegue le cure dopo la diagnosi di cancro, ma anche e soprattutto a Kate Middleton, che pure sta continuando la riabilitazione dopo il delicato intervento all'addome delle scorse settimane.

Ma cosa è successo precisamente? William, erede al trono inglese, ha cancellato la sua partecipazione a una cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia, scomparso l'anno scorso, e padrino proprio di William, al castello di Windsor per "motivi personali". Avrebbe dovuto tenere una lettura e ha telefonato personalmente alla famiglia reale greca per scusarsi per l'assenza improvvisa.

Lo ha annunciato Kensington Palace, assicurando però che la moglie Kate "sta bene" e continua a riprendersi dopo l'intervento chirurgico all'addome subito il mese scorso. Tuttavia, non è stata rivelata la ragione dell'assenza comunicata all'ultimo minuto dal primogenito di Carlo e Diana, molto impegnato nelle ultime settimane negli eventi di rappresentanza della monarchia, mentre il padre ha dovuto cancellare i suoi appuntamenti pubblici ufficiali dopo che gli è stato diagnosticato un cancro e per lui è iniziato un periodo di terapie mediche.

Una fonte reale ha specificato che non c'era alcun collegamento tra la questione personale di William e la salute del re. A sostituire oggi William all'evento a Windsor c'è la regina Camilla, che ha guidato i membri della famiglia reale presenti, tra cui il principe Andrea con Sarah, duchessa di York, e le sue figlie, la principessa Eugenia e Beatrice, oltre a Zara, figlia della Principessa Anna, e il marito Mike Tindall.